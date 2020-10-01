Праздники в октябре 2020: опубликован церковный православный календарь
Православные христиане в октябре 2020 года отмечают несколько важных праздников, самый большой из которых – Покров Пресвятой Богородицы.
Также верующих ожидают девять однодневных постов. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует церковный календарь на второй месяц осени: память каких святых чествуют, а также в какие дни стоит соблюдать пост.
Православные праздники в сентябре 2020 года
5 октября – празднование иконы Божией Матери "Услышательница"
Икона "Услышательница", или Зографская, "Отвечающая на молитвы", находится на Афоне, в Зографском монастыре. Считается, что тех, кто молится перед этой иконой, Матерь Божия всегда услышит.
7 октября – первомученицы равноапостольной Феклы
Первомученица Фекла – раннехристианская святая, почитаемая в лике равноапостольных.
8 октября – Преставление преподобного Сергия Радонежского, всeя Руси чудотворца
Сергий Радонежский – величайший подвижник земли Русской. Считается покровителем учащихся.
9 октября – Преставление апостола Иоанна Богослова
Иоанн Богослов – один из любимых учеников Иисуса Христа. Богословом церковь назвала святого за откровения, которые благодаря ему познал мир.
14 октября – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы
Великий праздник, в основу которого положено предание о явлении святому Андрею Юродивому Божией Матери во Влахернском храме в Константинополе, в котором хранилась риза Богородицы.
18 октября – Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена Московских и всея Руси чудотворцев
Праздник установлен в честь Русских предстоятелей – митрополитов, а затем патриархов.
19 октября – память апостола Фомы
День памяти одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа.
26 октября – Иверской иконы Божией Матери
Иверская икона Божией Матери – православная икона Девы Марии с Младенцем, почитается как чудотворная. Оригинал находится в Иверском монастыре на Афоне. Со времени чудесного появления никогда не покидала Святую Гору.
28 октября – Иконы Божией Матери "Спорительница хлебов"
"Спорительница хлебов" – чудотворная икона Богородицы, почитаемая в православии. На иконе Богородица изображена сидящей в облаках, а ее руки распростерты на благословение поля со снопами и цветами. Икона была написана в 1890 году, который в Калужской губернии оказался голодным, по благословению святого Амвросия Оптинского.
31 октября – память апостола и евангелиста Луки
Лука – апостол от семидесяти, сподвижник апостола Павла, святой, почитаемый как автор одного из четырех Евангелий и Деяний святых апостолов. Был врачом, знатоком права, сопровождал апостола Павла в качестве юриста. Считается первым иконописцем и святым-покровителем врачей и живописцев.
Церковные посты в октябре 2020 года
Однодневные посты: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 октября.
Многодневных постов в октябре 2020 постов нет.
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