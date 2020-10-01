Праздники в октябре 2020: опубликован церковный православный календарь

Православные христиане в октябре 2020 года отмечают несколько важных праздников, самый большой из которых – Покров Пресвятой Богородицы.

Также верующих ожидают девять однодневных постов. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует церковный календарь на второй месяц осени: память каких святых чествуют, а также в какие дни стоит соблюдать пост.

Православные праздники в сентябре 2020 года

5 октября – празднование иконы Божией Матери "Услышательница"

Икона "Услышательница", или Зографская, "Отвечающая на молитвы", находится на Афоне, в Зографском монастыре. Считается, что тех, кто молится перед этой иконой, Матерь Божия всегда услышит.

7 октября – первомученицы равноапостольной Феклы

Первомученица Фекла – раннехристианская святая, почитаемая в лике равноапостольных.

8 октября – Преставление преподобного Сергия Радонежского, всeя Руси чудотворца

Сергий Радонежский – величайший подвижник земли Русской. Считается покровителем учащихся.

9 октября – Преставление апостола Иоанна Богослова

Иоанн Богослов – один из любимых учеников Иисуса Христа. Богословом церковь назвала святого за откровения, которые благодаря ему познал мир.

Икона Богородицы "Услышательница" (Зографская) хранится на Афоне Фото: azbyka.ru

14 октября – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы

Великий праздник, в основу которого положено предание о явлении святому Андрею Юродивому Божией Матери во Влахернском храме в Константинополе, в котором хранилась риза Богородицы.

18 октября – Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена Московских и всея Руси чудотворцев

Праздник установлен в честь Русских предстоятелей – митрополитов, а затем патриархов.

19 октября – память апостола Фомы

День памяти одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа.

26 октября – Иверской иконы Божией Матери

Иверская икона Божией Матери – православная икона Девы Марии с Младенцем, почитается как чудотворная. Оригинал находится в Иверском монастыре на Афоне. Со времени чудесного появления никогда не покидала Святую Гору.

Церковный православный календарь на октябрь 2020 года Фото: vedmochka.net

28 октября – Иконы Божией Матери "Спорительница хлебов"

"Спорительница хлебов" – чудотворная икона Богородицы, почитаемая в православии. На иконе Богородица изображена сидящей в облаках, а ее руки распростерты на благословение поля со снопами и цветами. Икона была написана в 1890 году, который в Калужской губернии оказался голодным, по благословению святого Амвросия Оптинского.

31 октября – память апостола и евангелиста Луки

Лука – апостол от семидесяти, сподвижник апостола Павла, святой, почитаемый как автор одного из четырех Евангелий и Деяний святых апостолов. Был врачом, знатоком права, сопровождал апостола Павла в качестве юриста. Считается первым иконописцем и святым-покровителем врачей и живописцев.

Церковные посты в октябре 2020 года

Однодневные посты: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 октября.

Многодневных постов в октябре 2020 постов нет.

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