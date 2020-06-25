Праздники в июле 2020: церковный календарь

Православная церковь в июле 2020 года отмечает несколько праздников, среди которых – Рождество Иоанна Предтечи, День Петра и Февронии, День святых апостолов Петра и Павла и другие.

А 11 июня заканчивается многодневный Петров пост, который начался 15 июня. OBOZREVATEL рассказывает, какие церковные праздники отмечаются в июле, память каких святых чествуют верующие, а также в какие даты стоит придерживаться поста.

Православные праздники в июле 2020 года

7 июля – Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи), Иванов день

Православные в этот праздник отмечают Рождество пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна – ближайшего предшественника Иисуса Христа, который предсказал пришествие Мессии.

8 июля – День святых Петра и Февронии

В этот день почитают память святых Петра и Февронии Муромских – покровителей семьи и брака.

Православные праздники в июле 2020 года

11 июля – окончание Петрова поста

Петров пост в 2020 году начался 15 июня.

12 июля – День святых апостолов Петра и Павла

Церковь чтит память двух самых почитаемых апостолов – Петра и Павла.

21 июля – Явление Казанской иконы Пресвятoй Богородицы

28 июля – День крещения Киевской Руси-Украины, Равноапостольного великого князя Владимира

В этот день святой Владимир обратил в христианство Киевскую Русь.

Православный календарь на июль 2020 года vedmochka.net

Церковные посты в июле 2020 года

Многодневный пост в июле 2020 года – продолжение Петрова поста (длится с 15 июня до 11 июля). Пост считается не слишком строгим.

Однодневные посты в июле 2020 года – 15, 17, 22, 24, 29, 31 июля.

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