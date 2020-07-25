Праздники в августе 2020: православный календарь
Православные верующие в августе 2020 года отмечают несколько праздников, такие как Медовый Спас, Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы и другие.
А 14 августа начинается Успенский пост, который продлится до 27 августа. OBOZREVATEL рассказывает, какие церковные праздники отмечаются в последний месяц лета, память каких святых чествуют, а также в какие дни стоит соблюдать пост.
1 августа – Обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца
Серафим Саровский – великий подвижник Православной Церкви и один из наиболее почитаемых монахов в ее истории.
2 августа – День пророка Илии, Ильин день
В этот день верующие чествуют память пророка Илии. В народе считается, что Илья имеет власть над дождями и засухой.
9 августа – День памяти великомученика и целителя Пантелеймона
Церковь чтит память великомученика и целителя Пантелеймона. Он считается покровителем всех врачей, медицинских работников, а также всех больных – этому святому молятся о болящих.
14 августа
Изнесение честных древ Животворящего Креста Господня
Медовый Спас или Маковея (начало Успенского поста)
Православные верующие в этот день чествуют память трех святынь: Животворящего Креста Господня, образа Спасителя и иконы Владимирской Божьей Матери.
19 августа – Преображение Господне (Яблочный Спас)
В этот день церковь празднует Преображение Иисуса Христа, когда Он явился в Божественном величии и славе трем ближайшим ученикам во время их молитвы на горе.
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы
Этот праздник посвящен памяти о кончине (успении) Божией Матери. По преданию, в этот день апостолы, которые проповедовали в разных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение Пресвятой Богородицы.
29 августа – Третий Спас (Хлебный Спас, Ореховый Спас)
В этот день верующие вспоминают перенесение Нерукотворного образа Спасителя. Хлебным и Ореховым Спасом праздник в народе прозвали потому, что в этот день поспевала лещина, также пекли хлеб из зерна нового урожая.
Церковные посты в августе 2020 года
Многодневный пост в августе 2020 – Успенский пост. 14 – 27 августа 2020 года. Это строгий пост, который начинается с празднования Медового Спаса и продолжается до светлого праздника Успения Пресвятой Богородицы.
Однодневные посты в августе 2020 года – 5, 7, 9, 12 августа.
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