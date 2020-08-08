Праздники и приметы на 9 августа: что нельзя делать в этот день (фото - goodfon.ru).

9 августа 2020 года в Украине и мире отмечается ряд праздников. Среди них День работников ветеринарной медицины Украины, День строителя в Украине, Международный день коренных народов мира, Всемирный день книголюбов. Также православная церковь чтит память святого Пантелеимона целителя.

OBOZREVATEL рассказывает читателю, что нельзя делать 9 августа и какие народные приметы актуальны в этот день.

День работников ветеринарной медицины Украины

Этот профессиональный праздник установлен 1 ноября 2001 года указом второго президента Украины Леонида Кучмы, учитывая весомый вклад работников ветеринарной медицины в обеспечение ветеринарного и эпизоотического благополучия, ветеринарно-санитарной безопасности продуктов животноводства и охраны окружающей среды. Ежегодно отмечается во второе воскресенье августа.

День работников ветеринарной медицины Украины: когда отмечают (фото – uprom.info)

День строителя в Украине

Этот профессиональный праздник учрежден в 1993 году указом первого президента Украины Леонида Кравчука в поддержку инициативы работников строительства и промышленности строительных материалов. Отмечается ежегодно во второе воскресенье августа.

День строителя в Украине: когда отмечают (фото – korrespondent.net)

Международный день коренных народов мира

Этот праздник появился в 1994 году, после подписания соответствующей резолюции на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Основная цель этого дня – привлечь внимание к проблемам коренных народов. По статистике, общая численность коренных народов 370 миллионов человек, которые живут более чем в 90 странах и представляют различные культуры.

Международный день коренных народов мира: что это за праздник (фото – ruspekh.ru)

Всемирный день книголюбов​​​​​​​

Праздник произошел из США и сразу приобрел поклонников в других уголках мира, став Всемирным. Отмечается ежегодно 9 августа.

Всемирный день книголюбов: когда отмечают (фото – russkiymir.ru)

День Пантелеймона

9 августа православная церковь чтит память святого Пантелеимона целителя, который претерпел мученическую кончину за Господа и прославился великими чудотворениями как при жизни, так и после смерти.

Святой Пантелеимон считается покровителем больных, воинов и врачей. К нему обращаются тогда, когда даже официальная медицина опускает руки. Считается, что если человек искренне и от всей души молится святому целителю Пантелеймону, то даже самые страшные и тяжелые болезни отступают.

Великомученик Пантелеимон целитель (фото – azbyka.ru)

В народе эта дата получила название День святого Палия. Считается, что в этот день не принято работать в поле – может молнией спалить либо урожай, либо даже самого "нарушителя".

Приметы на 9 августа

Приметы на 9 августа (фото – wallpapers.99px.ru)

Если завиваются кочаны капусты – осень будет холодной.

Травы обладают целебными свойствами.

Если муравьи вход в муравейник заделывают – скоро пойдет дождь.

Кузнечики прыгают и стрекочут – к сухой и ясной погоде.

Если больной в церкви отстоит молебен, а дома помолиться на икону Пантелеимона – скоро выздоровеет.

Что нельзя делать 9 августа

9 августа не возят сено, так как считается по поверью, что его может Пантелеймон сжечь.

Большим грехом считается работа в этот день, а особенно заниматься хлебом.

По народному поверью, в этот день нельзя равнодушно проходить мимо чужой беды.

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