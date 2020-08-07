Праздники и приметы на 8 августа: что нельзя делать в этот день

8 августа 2020 года в Украине и мире отмечается ряд праздников. Среди них День войск связи Украины, Международный день офтальмологии, День альпиниста и Всемирный день кошек. Также православная церковь чтит память святого Ермолая Никомидийского.

OBOZREVATEL рассказывает читателю, что нельзя делать 8 августа и какие народные приметы актуальны в этот день.

День войск связи Украины

Этот профессиональный праздник учрежден в феврале 2000 года указом второго президента Украины Леонида Кучмы, учитывая заслуги войск связи в укреплении обороноспособности государства. День войск связи отмечается ежегодно 8 августа.

День войск связи Украины: когда отмечают (фото – golos.ua)

Международный день офтальмологии

Международный день офтальмологии отмечается с 2004 года в день рождения советского офтальмолога Святослава Федорова. Установление праздника – это признание важности и эффективности труда врачей-офтальмологов, улучшение международных связей и обмена опытом в данной сфере.

Международный день офтальмогии: когда отмечают (фото – lit-clinic.ru)

День альпиниста

Международный день альпинизма своим появлением обязан швейцарцам Мишелю-Габриэлю Паккарду и Жаку Бальма, которые первыми достигли достигли высшей точки Альп – вершины Монблан (8 августа 1786 года). Праздник отмечают все любители скалолазания, а также профессиональные альпинисты, в том числе и промышленные.

День альпиниста: история (фото – sales-stream.kz)

Всемирный день кошек

Всемирный день кошек появился по инициативе Международного фонда по защите животных Animal Welfare в 2002 году. Праздник установлен с целью привлечения внимания к проблеме бездомных животных.

Всемирный день кошек: что за праздник (фото – i-fakt.ru)

Ермолаев день

Православная церковь чтит 8 августа память мученика Ермолая Никомидийского. Он стал жертвой гонений на христиан и был обезглавлен язычниками за отказ отречься от Христа.

Святой Ермолай Никомидийский (фото – pokrovikona.ru)

В народном календаре дата получила название Ермолаев день. Наши предки в этот день старались собрать как можно больше урожая – зерновых культур и картофеля. Также часто собирали и яблоки, но есть их было нельзя, нужно было ждать до яблочного Спаса.

Приметы на 8 августа

Приметы на 8 августа: что нельзя делать (фото – pikabu.ru)

Желтеют листья на липе – к ранней и холодной зиме.

Лягушки на берегу – будет непогода, сидят в воде – ждите засухи.

Пристают мухи – к дождю.

Багряный закат – к влажной осени, кукушку слышно поутру – к теплой и поздней.

Кошка потерлась о ноги – к богатству.

Что нельзя делать 8 августа

Женщинам нельзя шить и вязать: взять иголку на Ермолая – к несчастью.

Нельзя сквернословить – можно обречь себя на злые помыслы.

Запрещено выяснять отношения и ругаться – не стоит гневить святых.

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