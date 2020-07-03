Праздники и приметы на 4 июля: что нельзя делать в этот день

В Украине 4 июля празднуют День Национальной полиции, в восточной Европе – День Днепра. По народному календарю отмечается Ульянов день.

OBOZREVATEL также рассказывает читателю, что нельзя делать 3 июля и какие народные приметы актуальны в этот день.

День Национальной полиции Украины

День Национальной полиции Украины – этот профессиональный праздник установлен 4 апреля 2018 года указом президента Петра Порошенко, учитывая значение и роль Национальной полиции в выполнении задач по охране прав и свобод человека, противодействия преступности, поддержание публичной безопасности и порядка.

Праздник отмечается ежегодно 4 июля.

День Национальной полиции Украины ВВС

Международный день Днепра

Ежегодно в первую субботу июля, начиная с 2003 года, отмечается Международный день Днепра – экологический праздник, посвященный одной из самых спокойных и величавых равнинных рек, которая занимает третье место в Европе по длине и площади бассейна (после Волги и Дуная).

Именно с Днепром связана история развития славянских народов – от истока до устья эта река протекает по территории сразу трех славянских государств: Украины, Беларуси и России. В естественном состоянии длина Днепра составляла 2285 км. Сейчас, когда на нем построен каскад водохранилищ, а фарватер реки во многих местах выпрямлен, протяженность сократилась до 2 201 км. Общая площадь бассейна Днепра – 504 тысячи квадратных километров.

Международный день Днепра Рixabay

Большую часть пути Днепр протекает по территории Украины – длина его русла в границах страны составляет 981 километр, площадь бассейна – 291,4 тысячи квадратных километра. На украинском участке Днепра расположено 26 городов, в том числе и Киев – столица Украины. Неслучайно украинцы считают Днепр своей главной водной артерией: он снабжает водой около 70 процентов населения страны.

Ульянов день

4 июля (21 июня по старому стилю) православная церковь отмечает память преподобных Иулия пресвитера и Иулиана диакона. В народе – святого Ульяна.

Преподобные Иулий пресвитер и Иулиан диакон были родными братьями, уроженцами Мирмидонии. За добродетели святой Иулий был посвящен в священный сан, а его брат – в диакона. Они заботились о распространении христианской веры и получили разрешение на постройку церквей. После этого они отправились на проповедь в глухие места востока и запада Римской империи, где еще действовали идольские капища и совершались жертвоприношения.

Ульянов день Рixabay

На Руси этот день называли "день Ульяна", "Ульян", "Ульянов день". В старину приметы были связаны с одним из самых любимых деревьев – в эти дни зацветает липа, которая способна избавить от сглаза. Считалось, что тот, кто срубит это дерево, в лесу непременно заблудится, а если липа возле дома засохла – к плохим переменам в доме и семье.

Приметы на 4 июля:

Погода будет хорошей, если радуга протянулась с востока на запад.

Если после дождя выглянуло солнце – вечером снова будет плохая погода.

Если вокруг звезд появились белые или красные круги – погода порадует.

У водоемов камни сухие – будет дождь.

Попутный ветер – к теплым дням.

Что нельзя делать в этот день

Рисковать и делать эмоциональные глупости.

Одалживать или давать в займы значительные суммы.

Подписывать очень важные контракты.

Выяснять отношения и начинать конфликты.

обижаться.

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