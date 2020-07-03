Праздники и приметы на 4 июля: что нельзя делать в этот день
4 июля отмечается Международный день Днепра (фото: Рixabay).
В Украине 4 июля празднуют День Национальной полиции, в восточной Европе – День Днепра. По народному календарю отмечается Ульянов день.
OBOZREVATEL также рассказывает читателю, что нельзя делать 3 июля и какие народные приметы актуальны в этот день.
День Национальной полиции Украины
День Национальной полиции Украины – этот профессиональный праздник установлен 4 апреля 2018 года указом президента Петра Порошенко, учитывая значение и роль Национальной полиции в выполнении задач по охране прав и свобод человека, противодействия преступности, поддержание публичной безопасности и порядка.
Праздник отмечается ежегодно 4 июля.
День Национальной полиции Украины ВВС
Международный день Днепра
Ежегодно в первую субботу июля, начиная с 2003 года, отмечается Международный день Днепра – экологический праздник, посвященный одной из самых спокойных и величавых равнинных рек, которая занимает третье место в Европе по длине и площади бассейна (после Волги и Дуная).
Именно с Днепром связана история развития славянских народов – от истока до устья эта река протекает по территории сразу трех славянских государств: Украины, Беларуси и России. В естественном состоянии длина Днепра составляла 2285 км. Сейчас, когда на нем построен каскад водохранилищ, а фарватер реки во многих местах выпрямлен, протяженность сократилась до 2 201 км. Общая площадь бассейна Днепра – 504 тысячи квадратных километров.
Международный день Днепра Рixabay
Большую часть пути Днепр протекает по территории Украины – длина его русла в границах страны составляет 981 километр, площадь бассейна – 291,4 тысячи квадратных километра. На украинском участке Днепра расположено 26 городов, в том числе и Киев – столица Украины. Неслучайно украинцы считают Днепр своей главной водной артерией: он снабжает водой около 70 процентов населения страны.
Ульянов день
4 июля (21 июня по старому стилю) православная церковь отмечает память преподобных Иулия пресвитера и Иулиана диакона. В народе – святого Ульяна.
Преподобные Иулий пресвитер и Иулиан диакон были родными братьями, уроженцами Мирмидонии. За добродетели святой Иулий был посвящен в священный сан, а его брат – в диакона. Они заботились о распространении христианской веры и получили разрешение на постройку церквей. После этого они отправились на проповедь в глухие места востока и запада Римской империи, где еще действовали идольские капища и совершались жертвоприношения.
Ульянов день Рixabay
На Руси этот день называли "день Ульяна", "Ульян", "Ульянов день". В старину приметы были связаны с одним из самых любимых деревьев – в эти дни зацветает липа, которая способна избавить от сглаза. Считалось, что тот, кто срубит это дерево, в лесу непременно заблудится, а если липа возле дома засохла – к плохим переменам в доме и семье.
Приметы на 4 июля:
Погода будет хорошей, если радуга протянулась с востока на запад.
Если после дождя выглянуло солнце – вечером снова будет плохая погода.
Если вокруг звезд появились белые или красные круги – погода порадует.
У водоемов камни сухие – будет дождь.
Попутный ветер – к теплым дням.
Что нельзя делать в этот день
Рисковать и делать эмоциональные глупости.
Одалживать или давать в займы значительные суммы.
Подписывать очень важные контракты.
Выяснять отношения и начинать конфликты.
обижаться.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в июле 2020 года: церковный календарь.