Праздники и приметы на 26 июля: что нельзя делать в этот день (фото - kazatin.com).

26 июля 2020 года в Украине празднуют День работников торговли, в мире – День эсперанто. Также православная церковь чтит память святого Архангела Гавриила.

OBOZREVATEL также рассказывает читателю, что нельзя делать 26 июля и какие народные приметы актуальны в этот день.

День работников торговли

Праздник установлен в 1995 году и празднуется ежегодно в последнее воскресенье июля. Кроме Украины работников торговли поздравляют и в Беларуси. На международном уровне во вторую субботу мая отмечают Всемирный день справедливой торговли, а 15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей.

День работников торговли: когда отмечают (фото – krassever.ru)

День эсперанто

26 июля праздник у поклонников этого искусственного языка, созданного польским окулистом Людвигом Заменгофом. Он создал эсперанто, чтобы помочь людям из разных стран и представителям разных национальностей общаться на едином языке. Спустя сотню лет на нем разговаривают не так много человек – около 2 миллионов во всем мире. Но в последние годы язык эсперанто начал переживать возрождение.

День эсперанто: что это за праздник (фото – zamenhof.info)

День Архангела Гавриила

26 июля православные отмечают День Архангела Гавриила. Его почитают как одного из 7 главных посланников Бога на земле. В Библии он упоминается как вестник Моисея, Даниила, а также девы Марии, которой он принес весть о зачатии. Также Гавриил явился Иисусу в Гефсиманском саду, когда тот молился об укреплении веры.

Архангел Гавриил (фото – azbyka.ru)

В народе праздник называют Гавриил Летний. Считалось, что святой ступает на хлебное поле, отчего оно становится золотым. В середине лета продолжались работы по подготовке сена, в полях полным ходом шла жатва. Жнецы приговаривали: "Не иди дождь, где жнут, а иди, где ждут".

Приметы на 26 июля

Праздники и приметы на 26 июля: что нельзя делать в этот день (фото – ye.ua)

Грачи 26 июля начинают собираться в стаи – признак ранней осени.

Тепло на Гавриила – осень также будет теплой.

Дождь 26 июля обещал холодную и снежную зиму.

Что нельзя делать 26 июля

Запрещено грустить, тосковать и ссориться. Если провести этот день в конфликтах, ближайшие 4 месяца будут неудачными.

Не стоит в это воскресенье тяжело трудиться без особой надобности.

26 июля лучше не ходить в баню, иначе начнутся проблемы с деньгами.

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