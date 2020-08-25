Праздники и приметы на 26 августа: что нельзя делать в среду

26 августа 2020 года православные христиане отмечают праздник в честь иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" (Семистрельная). Также верующие чтят память Тихона Задонского, в народе праздник называется Тихон Страстной.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие народные приметы актуальны в этот день и что нельзя делать.

Празднование в честь иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" (Семистрельная)

Чудотворная икона Божией Матери находится в церкви Иоанно-Богословской-Семистрельной, на погосте, неподалеку от города Вологды. На иконе изображена Пресвятая Богородица, пронзенная семью стрелами.

Икона "Семистрельная" Dishupravoslaviem.ru

Ее лик отображает евангельское повествование о том, как в сороковой день по Рождестве Христовом праведный Иосиф и Пресвятая Дева Мария принесли Богомладенца в храм для совершения над ним обрядов по закону Моисееву. Их встретил в храме святой старец Симеон, который возвестил присутствовавшим, что Младенец есть обетованный Мессия. Образ Божией Матери считается целительным.

Тихон Страстной

На Руси чествовали Тихона Задонского (Тимофей Савельевич Соколов), церковного деятеля и богослова 18 века. Он считается крупнейшим православным просветителем своего времени. Он принял постриг и заботился о подготовке достойных пастырей, в старости написал несколько значимых духовных произведений. На Руси Тихона считали помощником в избавлении от всякого уныния, ему молились об умиротворении души.

Какие приметы действуют 26 августа Pixabay

Приметы 26 августа

Туман над лесом – к хорошему урожаю на грибы.

Тихий ветер – к теплой и сухой погоде, а буря – к дождливому сентябрю.

Сова ухает ночью – к перемене погоды.

Грибов много в лесу – к богатому урожаю хлеба через год.

Погода безветренная – к шторму.

Сено сыреет на сеновале – к дождю.

Молодой месяц красного цвета – к сырой погоде.

Луна в кольце – погода будет меняться.

Что нельзя делать 26 августа

В эту среду лучше не ходить по грибы. Считается, что урожай будет или скудным, или собранное не пойдет на пользу.

Все, что будет начато в этот день, может привести к непредсказуемым последствиям. Поэтому 26 августа лучше отложить подписание контрактов, старт новых проектов, приобретение жилья и смену работы.

Брать нового сотрудника в эту среду тоже не стоит. Вы или не сработаетесь, или он быстро уволится, или привнесет в команду разлад.

Не советуется работать в огороде – урожай не будет храниться долго.

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