Праздники и приметы на 25 июля: что нельзя делать в этот день

25 июля 2020 года православная церковь чтит память святых мучеников Прокла и Илария. В народе праздник называют Прокл Плакальщик.

OBOZREVATEL рассказывает читателю, что нельзя делать 25 июля и какие народные приметы актуальны в этот день.

Прокла Плакальщика

Святые мученики Прокл и Иларий пострадали за веру во 2 веке. Первым взяли под стражу Прокла. Правитель Максим пытался силой и пытками заставить его отречься от Христа, но мученик остался верен своим убеждениям. Более того, он предсказал Максиму, что тот и сам вскоре будет вынужден поверить в единого Бога.

Святые Прокл и Иларий p-uapc.te.ua

Прокла привязали к колеснице правителя и заставили бежать за ней: изнемогая в пути, мученик молился, чтобы Господь остановил повозку – так и случилось. Никакие усилия не могли сдвинуть колесницу с места, пока Максим не подписал хартию с исповеданием Христа. Однако посрамленный правитель отомстил Проклу — велел привязать его к столбу и расстрелять из луков. Воины, которые получили этот приказ, уговаривали мученика покориться и сохранить себе жизнь, но он отказался и попросил солдат исполнить то, что им было велено.

По дороге к месту убийства к процессии подошел племянник Прокла — Иларий. Он обнял своего дядю и тоже назвался христианином. Воины задержали и его. На суде он с таким же бесстрашием, как и Прокл, отстаивал свою веру и после многих истязаний был приговорен к смерти. Христиане похоронили святых в одной могиле.

На Руси Прокла называли Плакальщиком, потому что с этого дня начинали выпадать большие росы. Крестьяне, торопились убрать урожай до того, как он станет портиться от высокой влажности. Нужно было спешить и с заготовкой сена.

Что нельзя делать на Прокла: запреты Рixabay

В то же время роса, выпавшая на Прокла, считалась целебной. Советовали собирать росу по утру, умываться и протирать ею глаза. Говорили, что от такой процедуры улучшается зрение, лицо становится красивым, а ум — спокойным.

Приметы на 25 июля:

Сильная роса и утренний туман на Прокла предвещают ясную погоду в ближайшие дни.

Если росы нет, то стоит ожидать скорого ненастья.

Если 25 июля на лугах много росы – год будет счастливым.

Ночная роса не просыхает — быть грозе.

Желтые листья на деревьях в Проклов день – ждите раннюю осень.

Что нельзя делать 25 июля:

В этот день запрещается заниматься тяжелым трудом, делать ремонт, убирать или шить. Можно только готовить пищу.

Запрещается ругаться и сквернословить. Считается, что вся отрицательная энергия возвращается тройной силой.

Не нужно 25 июля брать и давать деньги в долг.

Не стоит есть ничего чужого, даже если угощает хорошо знакомый человек. В противном случае вместе с едой к вам перейдут и его проблемы.

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