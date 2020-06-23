Праздники и приметы на 24 июня: что нельзя делать в этот день

24 июня 2020 года христиане западного обряда отмечают Рождество Иоанна Крестителя. По народному календарю православных христиан – День Варнавы.

OBOZREVATEL также рассказывает, что нельзя делать 24 июня и какие народные приметы актуальны в этот день.

Рождество Иоанна Крестителя у западных христиан

24 июня католическая церковь отмечает Рождество Иоанна Предтечи, который установлен в воспоминание событий, связанных с рождением Иоанна Крестителя. По учению иудаизма, перед приходом Мессии должен явиться его предшественник – предтеча, которым в соответствии с пророчеством Малахии, считается пророк Илия.

Иоанн Креститель совершил обряд крещения Иисуса Христа Фото: Азбука веры

В христианстве учение о предшественнике Мессии – Иисуса Христа – связано с образом пророка Иоанна Крестителя, возобновившего и продолжившего служение Илии.

Проповеди Иоанна были настолько сильны, что вокруг него стали собираться ученики, основавшие общину его последователей — кумранитов. Внешним знаком покаяния и духовного обновления Иоанн избрал крещение – омовение в воде и погружение в нее (отсюда и имя –Креститель).

Праздник Рождества Иоанна Предтечи христиане также называют "светлым торжеством" и "денницей Солнца правды".

День Варнавы

Православная церковь 24 июня чтит память святого Варнавы. При рождении его назвали Иосией, а прозвище Варнава, что переводится как "сын утешения", ему дали другие апостолы за щедрые пожертвования в пользу христианской церкви.

Святой Варнава Фото: Азбука веры

На Руси говорили: "На Варнаву не рви травы". Считалось, что в этот день по травам, по лугам катается неведомая сила. Интересно, что в этом случае разгул нечисти приходился на полдень, а не на ночное время. Говорили, что бесы на Варнаву делят между собой уделы: кому в сенях хомуты и вожжи спутывать, кому к детям неведомой болезнью приходить, кому род людской пугать, а кому травы ядом наполнять.

Приметы на 24 июня

Закрылись на ночь цветки очитка (заячьей капусты) – на следующий день будет хорошая погода.

Обильно зацвела акация – к урожайному году.

Если утром не раскрылись белые цветочки звездчатки, то в обед пойдет дождь.

Поздно цветет рябина – будет долгая грибная осень.

Если шиповник не раскрыл бутончики, то быть дождю.

Праздники и приметы на 24 июня: что нельзя делать в этот день Рixabay

Что нельзя делать 24 июня

Согласно народным поверьям нельзя рвать и полоть траву.

Нельзя есть овощи и фрукты, сорванные в саду или в огороде в этот день. Урожай собирали накануне или днем позже.

Любая работа на Варнавы должна быть сделана хорошо, с полной отдачей физических и моральных сил. Делать что-то вполсилы 24 июня нельзя, иначе святой разозлиться и удача отвернется.

Не стоит сегодня ссориться и ревновать. Если день пройдет в любви и согласии, то в семье будет достаток.

Скупых людей, согласно приметам, этот день также не любит.

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