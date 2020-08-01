Праздники и приметы на 2 августа: что нельзя делать в этот день
2 августа 2020 года православная церковь отмечает праздник – день памяти пророка Ильи или Ильин день.
OBOZREVATEL также рассказывает читателю, что нельзя делать 2 августа и какие народные приметы актуальны в этот день.
Ильин день 2020: что это за праздник
Ильин день – церковный праздник в честь пророка Илии. Впервые этот пророк упоминается еще в Ветхом Завете: он жил примерно за 900 лет до Рождества Христова в Древнеизраильском царстве.
В еврейской традиции его звали Элийяху. Он прославился тем, что был ревностным поборником веры в единого Бога. Поэтому наряду с иудеями и христианами его почитают и мусульмане (под именем Ильяс).
Кроме того, Ильин день празднуют язычники. В народном сознании и славянских традициях Илья Пророк властен над громами, молниями, дождями и урожаями и смешивается с Перуном-громовержцем, а порой и с былинным Ильей Муромцем.
В народе считается, что Илья имеет власть над дождями и засухой. С наступлением Ильи также считалось, что лето начинает идти на убыль, крестьяне начинали жатву и сбор урожая. Также на Ильи строго запрещалось купаться.
Приметы на 2 августа:
Глухой гром на Илью — к слабым дождям, звонкий — к сильным ливням.
Попадешь в этот день под дождь — здоровья на год вперед обретешь.
С Ильина дня заканчивается лето: ночь становится длинна, вода холодна.
На Илью до обеда лето, а после обеда — осень.
После этого дня насекомые перестают кусаться и впадают в спячку.
Гремит гром — Илья на своей небесной колеснице едет.
Что нельзя делать 2 августа:
Славяне верили, что 2 августа Илья остужает воду, заканчивается летний сезон и начинается осень – с этого дня было запрещено купаться. Еще одно объяснение запрета на купание было связано с тем, что, согласно поверьям, у водоемов в этот день собиралась нечистая сила.
Не принято было носить дорогие украшения в эти дни. Непозволительно хвалиться. Считалось, что суровый Илия может наказать за богатство, когда оно досталось легко.
2 августа полагалось отложить на время работу, в особенности тяжелую. Физический труд в Ильин день считался не только неплодотворным, но и оскорбительным для пророка.
Также во время дождя 2 августа нельзя шуметь, кричать, бегать, стоять под деревом (особенно опасно быть под сосной с двумя верхушками), стрелять, находиться в воде. Грозу надо пережидать в доме, тщательно заперев двери и закрыв окна.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в августе 2020 года: церковный календарь.