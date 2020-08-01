Праздники и приметы на 2 августа: что нельзя делать в этот день

2 августа 2020 года православная церковь отмечает праздник – день памяти пророка Ильи или Ильин день.

OBOZREVATEL также рассказывает читателю, что нельзя делать 2 августа и какие народные приметы актуальны в этот день.

Ильин день 2020: что это за праздник

Ильин день – церковный праздник в честь пророка Илии. Впервые этот пророк упоминается еще в Ветхом Завете: он жил примерно за 900 лет до Рождества Христова в Древнеизраильском царстве.

Святой пророк Илья Правмир

В еврейской традиции его звали Элийяху. Он прославился тем, что был ревностным поборником веры в единого Бога. Поэтому наряду с иудеями и христианами его почитают и мусульмане (под именем Ильяс).

Кроме того, Ильин день празднуют язычники. В народном сознании и славянских традициях Илья Пророк властен над громами, молниями, дождями и урожаями и смешивается с Перуном-громовержцем, а порой и с былинным Ильей Муромцем.

В народе считается, что Илья имеет власть над дождями и засухой. С наступлением Ильи также считалось, что лето начинает идти на убыль, крестьяне начинали жатву и сбор урожая. Также на Ильи строго запрещалось купаться.

Почему нельзя купаться в Ильин день Pixabay

Приметы на 2 августа:

Глухой гром на Илью — к слабым дождям, звонкий — к сильным ливням.

Попадешь в этот день под дождь — здоровья на год вперед обретешь.

С Ильина дня заканчивается лето: ночь становится длинна, вода холодна.

На Илью до обеда лето, а после обеда — осень.

После этого дня насекомые перестают кусаться и впадают в спячку.

Гремит гром — Илья на своей небесной колеснице едет.

Что нельзя делать 2 августа:

Славяне верили, что 2 августа Илья остужает воду, заканчивается летний сезон и начинается осень – с этого дня было запрещено купаться. Еще одно объяснение запрета на купание было связано с тем, что, согласно поверьям, у водоемов в этот день собиралась нечистая сила.

Не принято было носить дорогие украшения в эти дни. Непозволительно хвалиться. Считалось, что суровый Илия может наказать за богатство, когда оно досталось легко.

2 августа полагалось отложить на время работу, в особенности тяжелую. Физический труд в Ильин день считался не только неплодотворным, но и оскорбительным для пророка.

Также во время дождя 2 августа нельзя шуметь, кричать, бегать, стоять под деревом (особенно опасно быть под сосной с двумя верхушками), стрелять, находиться в воде. Грозу надо пережидать в доме, тщательно заперев двери и закрыв окна.

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