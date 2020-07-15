Праздники и приметы на 16 июля: что нельзя делать в этот день

16 июля 2020 года по православному календарю чтят память святых Марка и Мокия, в народе праздник называется Стожары. Также в Украине отмечается День бухгалтера.

OBOZREVATEL рассказывает читателю, что нельзя делать 16 июля и какие народные приметы актуальны в этот день.

Стожары: День Мокия и Марка

Мокий и Марк, которых поминают в этот день, жили во времена императора Максимиана и были верными христианами. Во время гонений язычники их схватили и пытались заставить поклоняться идолам. Существует предание, что когда святых вели к жертвеннику, перед ними и их стражниками вышел маленький ребенок и стал мешать идти. За это язычники жестоко избили невинное дитя. Видя это, Мокий и Марк еще больше укрепились в решении не поклоняться идолам. За это их казнили, обезглавив мечом.

Святые Мокий и Марк TopNews

Этот день считался на Руси несчастливым, поэтому советовали не начинать никаких новых дел и вообще проявлять во всем повышенную осторожность.

Еще одно название этого праздника – Стожары. Так люди именовали скопление Плеяды в созвездии Тельца. Его появление на небе предвещало охотникам удачу; если же его видно не было – в лес не стоило и отправляться, все равно вернешься ни с чем.

День бухгалтера

16 июля свой профессиональный праздник отмечают украинские бухгалтеры. В праздничных мероприятиях принимают участие все, кто имеет отношение к данному направлению деятельности, вне зависимости от звания и занимаемой должности.

День бухгалтера в Украине intalent.pro

Чтобы выразить уважение работникам бухгалтерий и урегулировать экономическую деятельность в целом, 18 июня в 2004 году президент Украины утвердил дату празднования Дня бухгалтера Украины – 16 июля.

Незадолго до этого, в 1999 году, как раз с 16 июля, закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" стал действующим, что, вследствие, и определило дату.

Приметы на 16 июля

Мокий поля орошает, а Демид с сеном убрать поспешает.

Паук выходит из гнезда и ткет новую длинную паутину — к хорошей погоде.

Перед ненастьем собака много спит и мало ест, катается по земле или роет лапами землю.

Комары летают роем – к хорошей погоде.

Что нельзя делать 16 июля

В этот день нельзя гневаться, раздражаться, ругаться и унывать.

Не стоит оставаться дома и заниматься хозяйством. Это разрешалось только нищим и вдовам.

Под особым запретом в этот день употребление мяса в пищу, а также молочных продуктов.

Нельзя отправляться в поездки.

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