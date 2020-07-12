Праздники и приметы на 13 июля: что нельзя делать в этот день

Елена Кордунова Праздники 20:00, 12.07.2020

13 июля 2020 года православные во всем мире отмечают Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов. В народе это время называется "макушкой лета", полевые работы в самом разгаре и с ними связаны многие приметы.

OBOZREVATEL рассказывает читателю, что нельзя делать 13 июля и какие народные приметы актуальны в этот день.

Собор 12 апостолов

3 июля (30 июня по старому стилю) православная церковь празднует Собор славных всехвальных 12 апостолов.

В Собор 12 апостолов входят: апостол Петр, апостол Андрей Первозванный, апостол Иаков Зеведеев, апостол и евангелист Иоанн Богослов, апостол Филипп, апостол Варфоломей, апостол Фома, апостол и евангелист Матфей, апостол Иаков Алфеев, апостол Иуда, брат Господень, апостол Симон Зилот, апостол Матфий.

12 апостолов и Иисус Христос
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Иисус избрал 12 апостолов не среди сильных мира сего, а среди простых людей. Он открыл им свою божественную силу и призвал идти за ним. Эти люди покинули свои дома, оставили привычные дела и безропотно последовали за учителем. Получив от Христа во время его земной жизни, а особенно после его Распятия и Воскресения дары Святого Духа, они проповедовали евангельское учение всему миру. Данной им силой апостолы изгоняли бесов и исцеляли больных, им не могло повредить никакое зло.

Почти все апостолы Христовы (за исключением Иоанна Богослова, который умер своей смертью) окончили жизнь в муках и страданиях, тем самым они удостоились и после смерти быть рядом с Иисусом Христом.

13 июля принято посещать храмы и молиться за себя и свою семью. Если у вас не получается прийти в церковь, прочтите молитву 12 апостолам дома. Также в этот день люди просят друг у друга прощения, мирятся и забывают все обиды.

Pixabay

На Руси этот день получил название "Полупетр", "макушка лета" или "поминки по весне", люди надевали свою лучшую одежду и шли на покос. После работ на поле устраивали народные гулянья до поздней ночи.

Ключевым моментом праздника было наблюдение за уходящим солнцем. Считалось, что с этой минуты на земле устанавливалась настоящая летняя жара – горячая и беспощадная.

Ритуальное угощение этого дня – блюда из яиц. По традиции пастухов 13 июля угощали яичницей, а вся семья ела на ужин вареные или печеные яйца. Круглая форма яйца символизировала восходящее летнее солнце.

Приметы на 13 июля

  • Если кукушка продолжает куковать, то лето будет долгое и теплое.

  • После дождя лещ из воды высовывает голову – к теплому вечеру.

  • С этого дня лето катится зиме навстречу.

  • Облака желтые как медь – к дождю.

  • Белые облака против ветра поднимаются – к дождю, по ветру идут – к теплу.

  • Утром выпала роса – к солнечной погоде, нет росы – жди осадков.

  • День убывает – жара прибывает.

  • Сон с 12 на 13 июля вещий. Он исполнится на девятый день. Если сновидение, увиденное днем 13 июля, вы уже видели прежде, то ждите его исполнения через семь недель.

Что нельзя делать 13 июля

  • Под запретом алкоголь и азартные игры.

  • В этот день также не стоит ссориться, ругаться и сплетничать.

  • Если вас попросили о помощи, вы не вправе отказать.

  • В этот день постарайтесь не назначать важных встреч в первой половине дня – они вероятней всего пройдут не по плану и не принесут желаемого эффекта.

  • В этот день нельзя выходить из дома без оберега – плохая примета.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в июле 2020 года: церковный календарь.

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