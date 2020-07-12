Собор 12 апостолов: что можно и что нельзя делать. Рixabay

13 июля 2020 года православные во всем мире отмечают Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов. В народе это время называется "макушкой лета", полевые работы в самом разгаре и с ними связаны многие приметы.

OBOZREVATEL рассказывает читателю, что нельзя делать 13 июля и какие народные приметы актуальны в этот день.

Собор 12 апостолов

3 июля (30 июня по старому стилю) православная церковь празднует Собор славных всехвальных 12 апостолов.

В Собор 12 апостолов входят: апостол Петр, апостол Андрей Первозванный, апостол Иаков Зеведеев, апостол и евангелист Иоанн Богослов, апостол Филипп, апостол Варфоломей, апостол Фома, апостол и евангелист Матфей, апостол Иаков Алфеев, апостол Иуда, брат Господень, апостол Симон Зилот, апостол Матфий.

12 апостолов и Иисус Христос Оh, Italia!

Иисус избрал 12 апостолов не среди сильных мира сего, а среди простых людей. Он открыл им свою божественную силу и призвал идти за ним. Эти люди покинули свои дома, оставили привычные дела и безропотно последовали за учителем. Получив от Христа во время его земной жизни, а особенно после его Распятия и Воскресения дары Святого Духа, они проповедовали евангельское учение всему миру. Данной им силой апостолы изгоняли бесов и исцеляли больных, им не могло повредить никакое зло.

Почти все апостолы Христовы (за исключением Иоанна Богослова, который умер своей смертью) окончили жизнь в муках и страданиях, тем самым они удостоились и после смерти быть рядом с Иисусом Христом.

13 июля принято посещать храмы и молиться за себя и свою семью. Если у вас не получается прийти в церковь, прочтите молитву 12 апостолам дома. Также в этот день люди просят друг у друга прощения, мирятся и забывают все обиды.

Праздники и приметы на 13 июля: что нельзя делать в этот день Pixabay

На Руси этот день получил название "Полупетр", "макушка лета" или "поминки по весне", люди надевали свою лучшую одежду и шли на покос. После работ на поле устраивали народные гулянья до поздней ночи.

Ключевым моментом праздника было наблюдение за уходящим солнцем. Считалось, что с этой минуты на земле устанавливалась настоящая летняя жара – горячая и беспощадная.

Ритуальное угощение этого дня – блюда из яиц. По традиции пастухов 13 июля угощали яичницей, а вся семья ела на ужин вареные или печеные яйца. Круглая форма яйца символизировала восходящее летнее солнце.

Приметы на 13 июля

Если кукушка продолжает куковать, то лето будет долгое и теплое.

После дождя лещ из воды высовывает голову – к теплому вечеру.

С этого дня лето катится зиме навстречу.

Облака желтые как медь – к дождю.

Белые облака против ветра поднимаются – к дождю, по ветру идут – к теплу.

Утром выпала роса – к солнечной погоде, нет росы – жди осадков.

День убывает – жара прибывает.

Сон с 12 на 13 июля вещий. Он исполнится на девятый день. Если сновидение, увиденное днем 13 июля, вы уже видели прежде, то ждите его исполнения через семь недель.

Что нельзя делать 13 июля

Под запретом алкоголь и азартные игры.

В этот день также не стоит ссориться, ругаться и сплетничать.

Если вас попросили о помощи, вы не вправе отказать.

В этот день постарайтесь не назначать важных встреч в первой половине дня – они вероятней всего пройдут не по плану и не принесут желаемого эффекта.

В этот день нельзя выходить из дома без оберега – плохая примета.

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