Праздники и приметы на 13 августа: что нельзя делать в этот день

13 августа 2020 года в мире празднуют Международный день левшей. Также православная церковь чтит память святого Евдокима Каппадокиянина.

OBOZREVATEL рассказывает читателю, что нельзя делать 12 августа и какие народные приметы актуальны в этот день.

Международный день левшей

Впервые этот праздник отметили 13 августа 1992 года по инициативе британского Клуба левшей, созданного в 1990 году. Эта дата призвана привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются левши в праворуком мире. По сей день во многих школах стремятся переучить к письму правой рукой, что вызывает психологические стрессы и понижает успеваемость учеников.

Международный день левшей: что это за праздник (фото – vesti.ua)

День Евдокима (Евдокимов день)

Православные чтут память Евдокима Каппадокиянина – праведника, жившего в IX веке в Азии. Он получил воспитание в благородной семье, отличался прилежностью и послушанием. Евдокима считают покровителем семьи. В юности он избегал женщин, по религиозным соображениям принял обет безбрачия. За свою короткую жизнь – 33 года – праведник заботился об обездоленных людях, оберегал вдов и сирот. После смерти у его гроба люди получали исцеление.

Святой Евдоким Каппадокиянин (фото – tatmitropolia.ru)

В календаре эта дата получила название "Евдоким", "Евдокимово заговенье", "Заговор бороны". 13 августа надо было обязательно заговорить борону, чтобы при полевых работах не сломались зубья, не встала она намертво посреди поля.

Приметы на 13 августа

Приметы на 13 августа (фото – lookmytrips.com)

Сильный ветер на Евдокима – зима будет снежной.

Туман утром быстро рассеивается – к ясной погоде.

Паутина летает – жаркие дни продлятся еще долго.

Густой туман над лесом – к богатому урожаю грибов.

С 12 на 13 августа снятся вещие сны, которые могут исполниться на девятый день.

Что нельзя делать 13 августа

13 августа не стоит делать важных покупок, лучше отложить этот процесс на более удачный день.

В этот день не стоит ругаться и бранится в доме, ехать в путешествие или командировку.

Также нельзя выбрасывать остатки со стола.

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