Праздники и приметы на 12 августа: что нельзя делать в этот день
12 августа 2020 года в мире празднуют Международный день молодежи. Также православная церковь чтит память святых апостолов Силы и Силуана.
OBOZREVATEL рассказывает читателю, что нельзя делать 12 августа и какие народные приметы актуальны в этот день.
Международный день молодежи
Международный день молодежи отмечается ежегодно 12 августа с целью напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира, и повседневных проблемах, которые стоят на их пути.
Он установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года по предложению Всемирной конференции министров по делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне 8-12 августа 1998 года. Первый раз Международный день молодежи праздновался 12 августа 2000 года.
День Силы та Силуана
В православной церкви 12 августа почитают память святых Силы и Силуана. Эти апостолы были учениками святого Павла.
В народном календаре эта дата получила название день Силуана и Силы, Силин день, день Силы, Силуян. В сознании людей апостол Сила ассоциировался с богатырем. По поверьям, он мог передать свою мощь всему живому, и даже самый слабый в этот день мог ощутить в себе богатырскую силу. Приметы гласили, что именно тогда нужно много работать, чтобы в другие дни быть здоровым, могучим и активным.
Приметы на 12 августа
Если погода ветряная и дождливая, то дожди будут идти еще долго.
Если прохладно, то осадков в ближайшее время не будет.
Если душно и насекомые кусаются, то скоро пойдет дождь.
Много рябины поспело – осень будет ранней и дождливой, а зима – холодной.
Иней на деревьях – к хорошему урожаю озимых.
Если на улице тепло и сухо, то грибов в этом году много будет.
Спелый овес во второй раз зазеленел – осень ненастной будет.
В воздухе летает паутина – солнечная погода еще долго продержится.
Что нельзя делать 12 августа
12 августа не стоит отправляться в магазины – можете накупить лишнего и нанести вред своему бюджету.
Постарайтесь избегать сплетен и пустых разговоров.
Нельзя отказывать 12 августа бездомным и беспомощным.
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