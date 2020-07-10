Праздники и приметы на 11 июля: что нельзя делать в этот день

11 июля 2020 года по народному календарю отмечается праздник Крапивное заговенье. В мире также отмечают День шоколада.

OBOZREVATEL рассказывает читателю, что нельзя делать 11 июля и какие народные приметы актуальны в этот день.

Крапивное заговенье

В канун Петрова дня молодежь долго не ложилась спать — веселилась почти до самого утра. Водили хороводы, пели песни, играли. Кроме того, говорили, что тот, кто найдет цветущее растение "петров крест" и вырвет его с корнем, получит небывалую удачу. Считалось, что корень и от любой напасти избавит, и к кладу приведет.

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Этот день называли также Крапивным заговеньем. Считалось, что после этой даты жгучая трава теряет свои целебные свойства. Поэтому нужно было успеть сварить щи из листьев крапивы — последние в этом году.

Крапиву крестьяне ценили за ее полезность. Из нее готовили салаты, супы, начинки для пирожков, а также солили и квасили. Из листьев молодой крапивы делали отвары и настои, которые обладали свойством восстанавливать силы и останавливать внутренние кровотечения. Девушки применяли это растение в косметических целях — считалось, что его отвар укрепляет волосы и предотвращает их выпадение.

День шоколада

Ежегодно 11 июля любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада. Этот "вкусный" праздник был придуман и впервые проведён французами в 1995 году.

Есть мнение, что первыми научились делать шоколад ацтеки. Они называли его "пищей богов". Испанские конкистадоры, которые впервые доставили его в Европу, окрестили лакомство "черным золотом" и использовали для укрепления физических сил и выносливости.

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Приметы на 11 июля

Когда созревает черника – начинай косить рожь.

Если мокрое лето – осень будет ясная.

Если на сосне много шишек – хорошо уродится ячмень.

Если вы заметили, что старая кошка начинает играть –то быть дождю.

Скот сбивается в кучу – к непогоде.

Если иглы чертополоха размякли и не колются – перед дождем.

Что нельзя делать 11 июля

Не рекомендуется рано ложиться спать. 11 июля можно позволить себе веселье и танцы до утра. Это поможет привлечь в дом удачу.

Если в этот день держать тело и жилище в грязи – удача отвернется. Поэтому необходимо убраться в квартире, покупаться и надеть чистую одежду. Обувь тоже должна быть вымыта.

Запрещено выливать питьевую воду. В противном случае может начаться засуха. Если в процессе готовки все же нужно слить жидкость, то сделайте это под дерево или полейте растения.

В этот день не стоит ссориться или даже просто сквернословить.

Сны не будут иметь особого значения. Поэтому после пробуждения можно со спокойной совестью забыть все, что приснилось.

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