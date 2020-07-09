Праздники и приметы на 10 июля: что нельзя делать в этот день

10 июля 2020 года православные верующие чтут память преподобного Сампсона Странноприимца, в народе также известного как Самсон Сеногной.

OBOZREVATEL рассказывает читателю, что нельзя делать 10 июля и какие народные приметы актуальны в этот день.

Самсон Сеногной

Святой Самсон родился и жил в Риме в состоятельной и знатной христианской семье. Он выучился на врача и всю жизнь посвятил служению народу, помогал и лечил бедных людей бесплатно. Оставшееся в наследство от родителей имущество он продал и раздал нуждающимся.

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За столь самоотверженную службу патриарх Константинопольский представил его в священники.

По преданию, Самсон обладал даром творить чудеса, он излечил императора Юстиниана, правившего в то время, от тяжелой болезни. В награду тот построил больницу и приют для бедных, где святой служил до конца своих дней.

С еврейского имя Самсона переводится как "солнечный", однако в народе его называли "сеногноем". Все дело в том, что на Самсонов день приходится период сенокоса, и если в эти дни устанавливалась дождливая погода, то весь покос мог испортиться. Поэтому крестьяне просили святого о теплой и сухой погоде, чтобы сено успело просохнуть и насытиться солнцем.

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Приметы на 10 июля

Если на Самсона дождь, то идти ему до самого бабьего лета.

Если в этот день ясно солнышко светит, то в ближайшие семь недель будет солнечно.

Если конский щавель "плачет" – на листьях появились липкие капельки, то будет дождь.

Если звездчатка с утра не раскроет свои лепестки – к вечеру пойдет дождь.

Радуга поперек реки – к ясной погоде.

Пчелы стали злые – к засухе.

Стрекоза рывками летит, сильно шурша крыльями – к непогоде.

Что нельзя делать 10 июля

Врать: в этот день нельзя обманывать человека, даже если того требует ситуация. В крайнем случае лучше промолчать.

Подбирать на улице монеты.

Подолгу смотреться в зеркало.

Стирать вещи красного цвета.

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