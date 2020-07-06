Праздники и приметы 7 июля: что нельзя делать на Ивана Купала

Во вторник, 7 июля 2020 года в Украине и мире отмечается древний народный праздник – Ивана Купала. С этим днем издавна был связан ряд традиций и обычаев, многие из которых дошли до наших дней. Также православные христиане почитают Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

OBOZREVATEL также рассказывает читателю, что нельзя делать 7 июля и какие народные приметы актуальны в этот день.

Ивана Купала

Иван Купала или Купайла – с древнейших времен известен у славян как праздник Солнца и зрелости лета. Люди опоясывались перевязями из цветов, на голову надевали венки из трав, водили хороводы, пели песни. Старики с помощью трения сухих палочек добывали "живой огонь", разводили костры, в середину которых ставили шест с укрепленным на нем горящим колесом — символом солнца. Купальские праздники совершались во времена язычества в честь бога Солнца, супругой которого была светоносная Заряда, красная девица.

Что нужно делать на Ивана Купала Корреспондент

После перехода на новый стиль праздник Ивана Купала приходится на 7 июля, точнее, в ночь на 7 июля. Некоторые европейские страны отмечают Иванов день или День святого Ивана (подобие Ивана Купалы) по старому стилю, в дни летнего солнцестояния.

По одной версии, слово "Купала" связано с древними обрядами омовения, по другой, – было названием летнего солнца и языческого божества полевых цветов и плодов. Также существует мнение, что "Купала" – более позднее название, которое появилось уже в те времена, когда праздник совпадал с Днем Иоанна Крестителя.

Читайте подробнее на OBOZREVATEL о традициях на Ивана Купала, истории праздника и о том, что нельзя делать в этот день.

Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна – один из великих христианских праздников, который отмечается всем православным миром 7 июля. В этот день верующие вспоминают, как в семье иудейского священника Захарии и его жены Елизаветы родился будущий пророк, который предскажет пришествие Мессии – Иисуса Христа, а потом крестит его в водах реки Иордан.

Иоанн Предтеча PravLife.ru

Согласно Евангелию, рождение произошло на полгода раньше Иисуса, его родственника. Отец Иоанна был немым, и когда Елисавета пожелала дать сыну указанное ангелом нетрадиционное для своей семьи имя Иоанн ("Яхве (Бог) смилостивился"), родственники потребовали от отца подтвердить его письменно.

Приметы на Ивана Купала: на что обратить внимание 7 июля

Если в эту ночь звездно – будет много грибов.

Если в Иванов день гроза, то орехов уродится мало и большинство из них будут пустыми.

Сильная роса – к урожаю огурцов.

Если в этот день дождь заплачет, то через 5 дней солнце засмеется.

Цикады стрекочут – к жаркому дню.

Заросли ивы на ветру шумят – к ливню.

Аромат полевых цветов усилился – к дождю.

Кто искупается в водоеме на Ивана Купала, тот избавится от всех болезней.

Листья папоротника книзу закручиваются – к теплому и солнечному дню.

Что нельзя делать 7 июля на Ивана Купала

По поверью, на Ивана Купала просыпается нечистая сила – змеи, ведьмы, русалки, водяные, оборотни. Поэтому в ночь на 7 июля нельзя спать.

Также считается, что в праздник нельзя ничего отдавать, продавать и одалживать, иначе семья может обеднеть.

В ночь с 6 на 7 июля стоит держаться подальше от воды беременным, детям и старикам. Водяная нечисть может навредить слабым организмам этих людей и даже овладеть их сознанием.

Считалось, что у ведьм хранится вода, что кипела с пеплом купальского огня. Сбрызнув ее на себя на Ивана Купала, ведьма могла спокойно лететь, куда ей вздумается.

Что нельзя делать на Ивана Купала девушкам – не побывать у вечернего костра: так делают только ведьмы.

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