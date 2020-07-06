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Праздники и приметы 7 июля: что нельзя делать на Ивана Купала

Ева Романова
Праздники
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Ивана Купала: что нельзя делать (Фото: podrobnosti.ua)

Ивана Купала: что нельзя делать (Фото: podrobnosti.ua).

Во вторник, 7 июля 2020 года в Украине и мире отмечается древний народный праздник – Ивана Купала. С этим днем издавна был связан ряд традиций и обычаев, многие из которых дошли до наших дней. Также православные христиане почитают Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

OBOZREVATEL также рассказывает читателю, что нельзя делать 7 июля и какие народные приметы актуальны в этот день.

Ивана Купала

Иван Купала или Купайла – с древнейших времен известен у славян как праздник Солнца и зрелости лета. Люди опоясывались перевязями из цветов, на голову надевали венки из трав, водили хороводы, пели песни. Старики с помощью трения сухих палочек добывали "живой огонь", разводили костры, в середину которых ставили шест с укрепленным на нем горящим колесом — символом солнца. Купальские праздники совершались во времена язычества в честь бога Солнца, супругой которого была светоносная Заряда, красная девица.

Что нужно делать на Ивана Купала

Что нужно делать на Ивана Купала Корреспондент

После перехода на новый стиль праздник Ивана Купала приходится на 7 июля, точнее, в ночь на 7 июля. Некоторые европейские страны отмечают Иванов день или День святого Ивана (подобие Ивана Купалы) по старому стилю, в дни летнего солнцестояния.

По одной версии, слово "Купала" связано с древними обрядами омовения, по другой, – было названием летнего солнца и языческого божества полевых цветов и плодов. Также существует мнение, что "Купала" – более позднее название, которое появилось уже в те времена, когда праздник совпадал с Днем Иоанна Крестителя.

Читайте подробнее на OBOZREVATEL о традициях на Ивана Купала, истории праздника и о том, что нельзя делать в этот день.

Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна – один из великих христианских праздников, который отмечается всем православным миром 7 июля. В этот день верующие вспоминают, как в семье иудейского священника Захарии и его жены Елизаветы родился будущий пророк, который предскажет пришествие Мессии – Иисуса Христа, а потом крестит его в водах реки Иордан.

Иоанн Предтеча

Иоанн Предтеча PravLife.ru

Согласно Евангелию, рождение произошло на полгода раньше Иисуса, его родственника. Отец Иоанна был немым, и когда Елисавета пожелала дать сыну указанное ангелом нетрадиционное для своей семьи имя Иоанн ("Яхве (Бог) смилостивился"), родственники потребовали от отца подтвердить его письменно.

Приметы на Ивана Купала: на что обратить внимание 7 июля

  • Если в эту ночь звездно – будет много грибов.

  • Если в Иванов день гроза, то орехов уродится мало и большинство из них будут пустыми.

  • Сильная роса – к урожаю огурцов.

  • Если в этот день дождь заплачет, то через 5 дней солнце засмеется.

  • Цикады стрекочут – к жаркому дню.

  • Заросли ивы на ветру шумят – к ливню.

  • Аромат полевых цветов усилился – к дождю.

  • Кто искупается в водоеме на Ивана Купала, тот избавится от всех болезней.

  • Листья папоротника книзу закручиваются – к теплому и солнечному дню.

Что нельзя делать 7 июля на Ивана Купала

  • По поверью, на Ивана Купала просыпается нечистая сила – змеи, ведьмы, русалки, водяные, оборотни. Поэтому в ночь на 7 июля нельзя спать.

  • Также считается, что в праздник нельзя ничего отдавать, продавать и одалживать, иначе семья может обеднеть.

  • В ночь с 6 на 7 июля стоит держаться подальше от воды беременным, детям и старикам. Водяная нечисть может навредить слабым организмам этих людей и даже овладеть их сознанием.

  • Считалось, что у ведьм хранится вода, что кипела с пеплом купальского огня. Сбрызнув ее на себя на Ивана Купала, ведьма могла спокойно лететь, куда ей вздумается.

  • Что нельзя делать на Ивана Купала девушкам – не побывать у вечернего костра: так делают только ведьмы.

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