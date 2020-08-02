Праздники и приметы 3 августа: что нельзя делать в этот день (фото - abali.ru).

3 августа 2020 года по православному календарю чтят святого Онуфрия Печерского (Молчаливого) и пророка Иезекииля. Также в мире отмечают День арбуза.

OBOZREVATEL рассказывает читателю, что нельзя делать 3 августа и какие народные приметы актуальны в этот день.

День арбуза

3 августа в разных странах мира отмечают вкусный праздник – День арбуза. Свою историю он ведет из США, где отмечается как Национальный День арбуза. К слову, Америка занимает первое место по количеству поедания арбуза по сравнению с другими странами.

День арбуза: когда отмечают (фото – vokrugsveta.ua)

Как правило, принято устраивать пикники на природе и съедать огромное количество арбузов, а затем устраивать соревнования – кто дальше всех плюнет семечком, или конкурс на лучшую фигуру, вырезанную из ягоды.

День памяти Онуфрия Молчаливого

В этот день чествуют преподобного Онуфрия Печерского, жившего в Киеве в 12 веке. Онуфрий был монахом Киево-Печерской лавры, обитал в Ближних пещерах, где в настоящее время находятся его нетленные мощи. Сведения о жизни преподобного и обстоятельства, при которых его начали почитать как святого, не сохранились. Известно лишь, что Онуфрий соблюдал молчаливый затвор, как и многие киево-печерские монахи. Поэтому в народе святой получил прозвище "Молчаливый".

Преподобный Онуфрий Печерский (фото – alchevskpravoslavniy.ru)

На Руси память преподобного отмечали особенным образом: все работы в этот день в честь монаха полагалось совершать молча. Говорили, что на Онуфрия ни одного лишнего слова не стоит произносить без крайней необходимости.

День памяти пророка Иезекииля

Православные украинцы 3 августа отмечают День памяти святого пророка Иезекииля. Он жил в 6 веке до Рождества Христова. При правлении Вавилоном царем Навуходоносором Иезекииль был захвачен в плен вместе с другими иудеями и там ему открылись пророчества о грядущем приходе Миссии. В его видениях истолковали жертву сына божьего за искупление грехов человеческих. Также святой Иезекииль был чудотворцем.

Пророк Иезекииль (фото – azbyka.ru)

Приметы 3 августа

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3 августа гроза – осень будет долгой.

Громко кричат сороки 3 августа – будет очень теплая погода зимой.

Большие кучи на муравейниках – ждите холодной зимы.

Сильные росы 3 августа – будет плохой урожай льна.

Что нельзя делать 3 августа

В этот день не желательно стричь ногти маленьким детям.

Не рекомендовано 3 августа прокалывать уши.

Нельзя в этот день никому рассказывать о своей помолвке.

Нельзя есть яблоки собранные в этот день. Их нужно перерабатывать – варить компоты или делать вино, варенье.

Также не стоит много разговаривать.

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