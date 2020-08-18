Праздники и приметы 19 августа: что нельзя делать в Яблочный Спас

Что отмечают 19 августа: Яблочный Спас и другие праздники.

В среду, 19 августа, православные христиане отмечают один из двенадцати главных религиозных праздников – Преображение Господне. В народе его называют Яблочный Спас. Также в Украине празднуют День пасечника.

OBOZREVATEL также предлагает узнать, какие народные приметы актуальны в этот день и что нельзя делать.

Яблочный Спас 2020: что значит праздник Преображение Господне

Преображение Господне – большой христианский праздник, посвященный событию явления Божественного величия и славы Иисуса Христа перед тремя ближайшими учениками во время молитвы на горе. В народе эта дата известна под названием Яблочный Спас, или Второй Спас.

Яблочный Спас: как отмечают праздник Pixabay

19 августа посвящено евангельскому событию, когда апостолы увидели Сына Божьего в преображении. Как говорится в Священном Писании, Спаситель вместе с тремя ближайшими учениками – Петром, Иаковом и Иоанном – поднялся на гору Фавор и стал молиться.

Во время молитвы облик Иисуса Христа преобразился: лицо просияло, тело и одежду залил божественный свет. Восхищенные апостолы исполнились небывалого блаженства.

Подробнее о традициях и истории праздника Яблочный Спас читайте по ссылке.

День пасечника в Украине

День пасечника – профессиональный праздник учрежден в 1997 году указом президента Леонида Кучмы в поддержку инициативы Министерства агропромышленного комплекса Украины и Союза пасечников Украины. День пасечника отмечается ежегодно 19 августа.

День пасечника: что это за праздник Pixabay

Ранее было подсчитано, что каждая седьмая тонна мирового меда — украинская. На пасеках страны сегодня "работает" около пяти миллионов пчелиных семей.

Приметы на 19 августа:

Чистое безоблачное небо – надо готовиться к морозной зиме.

Какая погода на Спаса – такая и на Покрову.

До 19 августа листья на деревьях начали желтеть – скоро придет похолодание.

Что нельзя делать 19 августа в Яблочный Спас:

Запрещалось работать в поле и огороде, заниматься домашними делами.

Нельзя купаться в открытых водоемах.

В этот день запрещено убивать насекомых.

Не стоит шумно праздновать и предаваться чревоугодию.

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