Праздники и памятные даты марта: что отмечается

1 марта

В этот день в мире празднуют Международный день гражданской обороны, Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом, Всемирный день комплимента и социальный праздник "Ноль дискриминации". А православные христиане отмечают Прощеное воскресенье.

1 марта родились легендарный композитор Фредерик Шопен, голливудский кинорежиссер Зак Снайдер, российская певица и модель Анна Семенович.

Главные праздники марта

Ключевые даты марта – это Прощеное воскресенье, Международный женский день и Час Земли 28 марта.

Также в этом месяце: 9 и 10 марта – дни посвященные Тарасу Григорьевичу Шевченко, также 10 марта отмечается День государственного гимна Украины, а14 марта – День украинского добровольца.

6 марта свой профессиональный праздник отмечают зубные врачи всего мира, а 25 марта – сотрудники Службы Безопасности Украины. Ну, а 26 марта – это День Национальной Гвардии Украины.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько будут отдыхать украинцы в марте.

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