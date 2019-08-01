Праздники и памятные даты августа: что отмечается

1 августа

В первый день месяца Китай празднует годовщину создания своих вооруженных сил, а Швейцария отмечает День конфедерации. На Ямайке празднуется День эмансипации. Православные же 1 августа чтят память преподобной Макрины Каппадокийской.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК)

В этот день родился американский актер Джейсон Момоа, известность которому принесла роль Кхала Дрого в сериале "Игра престолов" и Аквамена в фильмах киновселенной DC.

Именины 1 августа празднуют Дмитрий, Роман и Евгения.

Главные праздники августа

В этом месяце православные отмечают три Спаса подряд: Яблочный, Медовый и Ореховый.

Мусульмане в свою очередь празднуют день окончания хаджа - Курбан-байрам.

Украинцев ждет День Независимости, празднование которого происходит 24 августа.

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