Праздники и памятные даты августа: что отмечается

1 августа
В первый день месяца Китай празднует годовщину создания своих вооруженных сил, а Швейцария отмечает День конфедерации. На Ямайке празднуется День эмансипации. Православные же 1 августа чтят память преподобной Макрины Каппадокийской.
Народно-освободительная армия Китая (НОАК)
В этот день родился американский актер Джейсон Момоа, известность которому принесла роль Кхала Дрого в сериале "Игра престолов" и Аквамена в фильмах киновселенной DC.
Именины 1 августа празднуют Дмитрий, Роман и Евгения.
Главные праздники августа
В этом месяце православные отмечают три Спаса подряд: Яблочный, Медовый и Ореховый.
Мусульмане в свою очередь празднуют день окончания хаджа - Курбан-байрам.
Украинцев ждет День Независимости, празднование которого происходит 24 августа.
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