Праздники и памятные даты апреля: что отмечается

1 апреля

В первый день апреля в Украине и мире отмечают День смеха, Международный день птиц и День рождения доллара.

Среди главных праздников и памятных дат апреля День смеха (1 апреля), Благовещение (7 апреля), Пасха (19 апреля), а также Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф, (годовщина аварии на Чернобыльской АЭС) – 26 апреля.

В апреле 2020 года всего 30 дней: 21 рабочий и 9 выходных. В частности, выходные в этом месяце выпадают на 4-5, 11-12, 18-20, 25-26 апреля.

Ранее OBOZREVATEL писал о праздниках марта.

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