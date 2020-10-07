Праздники 8 октября: что отмечают, приметы на Сергея Капустника и запреты на этот день

В четверг, 8 октября, православные христиане чтят память преподобного Сергия Радонежского, который считается покровителем учащихся. В народе праздник называется Сергей Капустник, или Сергей Курятник. Также отмечается Всемирный день зрения.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 8 октября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Всемирный день зрения

Всемирный день зрения (World Sight Day) отмечается во второй четверг октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Всемирный день зрения: что это за праздник. Pixabay

Эта дата отмечена в календаре для привлечения глобального внимания к проблемам слепоты, нарушения зрения и реабилитации людей с проблемами зрения. В проведении Всемирного дня зрения принимают участие разные организации, связанные с этой проблемой. Этот день является также основным событием глобальной инициативы по профилактике слепоты "Видение 2020: право на зрение", созданной ВОЗ и Международным агентством по профилактике слепоты.

День памяти Сергия Радонежского

Преподобный Сергий Радонежский родился в 1314 году, с юных лет желал посвятить жизнь служению Богу. Около 1372 года Патриарх Константинопольский Филофей, знавший о высокой жизни русского игумена, прислал преподобному Сергию Радонежскому крест, параман, схиму и грамоту, в которой благословлял его и советовал ввести в Троицком монастыре общежительный устав. В 1380 году, когда правитель Золотой Орды Мамай вел полки на разорение Руси, великий князь Димитрий Иоаннович просил у преподобного благословения и молитвы.

Преподобный Сергий Радонежский. Правмир

Святой дожил до глубокой старости. Он умер 8 октября 1392 года, предсказав свой уход в мир иной за полгода.

В День памяти Сергия Радонежского наши предки обязательно наводили в доме порядок, мылись и надевали чистую одежду – разводить грязь в праздник считалось неуважением к святому. Также Сергий считался покровителем учащихся.

Сергей Капустник, или Сергей Курятник

День Сергия Радонежского в народе называют Сергей Капустник, или Сергей Курятник: святой считался покровителем домашней птицы. Также в этот день традиционно всей семьей занимались засолкой капусты.

Сергей Капустник: приметы и традиции 8 октября. Pixabay

Опытные хозяйки знали, что солить капусту нужно с первыми заморозками – не раньше, иначе она закиснет. Засолкой занимались всей семьей: дети чистили морковь и яблоки, старики их резали. Мужчины и женщины секли капусту, складывали в кадки, засыпали солью, добавляли морковь, яблоки, бруснику или клюкву. На капустном листе пекли лепешки. Когда тесто клали на лист, молились, чтобы зима прошла благополучно. На стол в этот день подавали пирожки с капустой.

Приметы 8 октября

Если выпал снег – с 21 ноября начнется зима.

Первый снег сухой – к теплому лету.

Первый снег выпал на убывающей луне на мокрую землю – к скорой зиме.

Северный ветер – к холодной погоде.

Южный ветер – к теплой погоде.

Западный ветер – к снегу.

Что нельзя делать 8 октября: главные запреты. Pixabay

Что нельзя делать 8 октября

Ругаться, злиться, сквернословить, желать другим зла, гадать, заниматься магией.

Отказывать тем, кто нуждается в помощи.

Переедать, злоупотреблять алкоголем.

Поднимать с земли деньги и другие ценности. Согласно суеверию, это приведет к несчастьям и неприятностям.

Готовить блюда из курицы и яиц, так как святой Сергий считается покровителем домашней птицы. Лучше подавать к столу ягоды, овощи, каши.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в октябре 2020 года: церковный календарь.