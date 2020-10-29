Праздники 30 октября: что нельзя делать на Осия Колесника, приметы и именинники

В пятницу, 30 октября православные христиане чтят память пророка Осии – первого из двенадцати меньших пророков. В народе дата называется Осия Колесник. Также отмечается день тренера.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 30 октября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Также 30 октября именины отмечаютАлександр, Анатолий, Андрей, Антон, Иосиф и Сергей.

День памяти пророка Осии

Святой Осия происходил из колена Иссахарова, жил в IX веке до нашей эры в царстве Израильском. В те времена многие люди забыли Истинного Бога и начали поклоняться языческим идолам. Мудрые наставления пророка Осии вновь обращали людей к вере. Служение святого длилось более 60 лет. Всю свою жизнь он посвятил исполнению Божьей воли. Скончался святой в глубокой старости.

Святой пророк Осия. Азбука веры

Осия являлся предсказателем, пророком. Он написал книгу пророчеств, которая вошла в состав Библии. Священник опасался, что Господь отвернется от людей. Он предсказал уничтожение государств и призывал народ молиться о прощении.

Осия Колесник

Народный праздник Осия Колесник отмечается 30 октября. Другие названия праздника: Осий Осенний, Осий Грязник, Конец летнего пути.

На Руси Колесником Осию прозвали потому, что в день его памяти уделяли много внимания колесам. Телеги ставили в сараи до весны, а перед этим проверяли их исправность и чинили. В любом случае колеса снимали с осей. А по последнему скрипу колес телеги гадали об урожае. Если они едут тихо и не скрипят – на следующий год уродится много хлеба и овощей.

Праздники 30 октября: что нельзя делать. Pixabay

Колесо считалось оберегом и защитником от злых духов. Этот символ солнца часто использовали в проведении различных обрядов. В народе рассказывали истории о том, как у катящегося по дороге колеса вырывали спицы, отчего ведьма, обернувшаяся в это колесо, лишалась руки или ноги.

День тренера

День тренера в Украине отмечается ежегодно 30 октября. Идею праздника в 1999 году предложили в Федерации спортивной и художественной гимнастики Украины. В этот день принимают поздравления все спортивные тренеры.

Приметы на 30 октября: какой будет погода. Pixabay

Приметы 30 октября

Кошка спит крепко – к теплу.

Домашняя птица крыльями машет – к дождю.

Солнце на закате окружено кругом – к буре.

Солнце тучами заволокло – к дождю.

Яркая луна – к теплой и солнечной погоде.

Мутная и бледная луна – к дождю.

Белый и блестящий месяц – к похолоданию.

Если звезды на небе редкие – к вьюге.

Что нельзя делать 30 октября

В этот день категорически запрещено ходить в баню, купаться в бочке.

Не стоит начинать новые дела.

Женщинам нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Помимо этого нельзя брать деньги в долг.

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