Праздники 3 июля: какие существуют народные приметы и что нельзя делать в этот день

3 июля 2020 года по народному календарю почитается память Мефодия Перепелятника. Международные и профессиональные праздники в Украине в это день не отмечаются.

OBOZREVATEL также рассказывает читателю, что нельзя делать 3 июля и какие народные приметы актуальны в этот день.

Мефодий Перепелятник

Народный праздник Мефодия Перепелятника отмечается 3 июля (по старому стилю – 20 июня). В церковном календаре это день почтения памяти святого мученика Мефодия Патарского, Олимпийского епископа. В народе его прозвали Перепелятником за то, что в этот день было принято охотиться на перепелов. Другие названия праздника: "Мефодий Погодоуказатель", "Паутинный день", "Нефедов день", "Тенетник".

Мефодия Перепелятника или Паутинный день Фото: Рixabay

На Руси Мефодиев день был днем охотников – любителей перепелиного промысла, ныне почти забытого. К 3 июля на полях поспевали хлеба и на них слетались перепела. У охотников начинался период легкой охоты. Добыть птицу в это время было проще простого. Перед этим днем они с вечера залегали в поле и, затаившись, лежали до утренней зари, а на заре начинали наигрывать на специальных дудочках. Перепелки летели на звуки охотничьих рожков и попадали в специальные ловушки, установленные в местах вероятного появления птиц.

Приметы на 3 июля:

Если 3 июля идет дождь, то такая погода продлится еще сорок дней.

Пауки плетут паутину – погода наладится.

Если паук новую сеть не плетет, а старую уничтожает, то вскоре начнется настоящее ненастье с ураганами.

Муравьи прячутся в домик – к сильным ветрам.

Перепела кричат, не умолкая – к дождю.

Чем ближе к человеческому жилью летят перепела, тем суровее будет зима.

Лебеди кричат вечером – к непогоде.

Где в этот день ухает сова, там может случиться пожар.

Что нельзя делать в этот день: запреты на 3 июля

Ссориться с близкими. Наоборот, этот день благоприятный для примирений.

Нельзя выбрасывать остатки со стола. Считается, что нужно отдавать все лишнее нуждающимся.

3 июля категорически запрещается выносить из дома мусор и хлам. Иначе ближайшее время проведете в бедности.

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