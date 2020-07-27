Праздники 28 июля: народные приметы и что нельзя делать в этот день

28 июля 2020 года православная церковь чтит память равноапостольного великого князя Владимира. Также в Украине отмечают День крещения Руси.

OBOZREVATEL также рассказывает читателю, что нельзя делать 28 июля и какие народные приметы актуальны в этот день.

День крещения Руси в Украине

День крещения Киевской Руси –Украины – государственный праздник Украины, который отмечается в стране с 2008 года. Он приходится на 28 июля – день, когда православная церковь чтит память святого равноапостольного князя Владимира, положившего начало христианизации Древней Руси.

День крещения Руси 2020 timflair.ru

Впервые новый праздник на Украине отметили в 2007 году – тогда еще неофициально. Но уже в июле 2008-го вышел Указ президента об учреждении государственного праздника "День крещения Киевской Руси — Украины". В этот год исполняется 1020 лет с момента крещения Руси.

День памяти равноапостольного великого князя Владимира

28 июля в Украине также отмечают день памяти святого равноапостольного князя Владимира. Крещение Киевской Руси стало эпохальным событием, определившим дальнейшее развитие украинского государства и его место среди европейских народов, обусловило дальнейшее цивилизационный и культурный ход истории. Вместе с крещением киевские князья утвердили государственность, которая стала одной из самых успешных в Европе того времени.

День памяти князя Владимира sib-catholic.ru

Благодаря принятию христианства князь Владимир Великий на тысячелетия вперед обеспечил вхождение Киева в европейской цивилизации, создал условия для формирования уникального социокультурного пространства, который был и остается неотъемлемой частью Европы.

Приметы на 28 июля

Если в этот день липа пожелтела – это до поздней осени. Если другие деревья стали желтыми ранее липы, осень придет раньше, чем обычно.

Если утром прошел дождь, дальше в течение дня будет солнце.

Если дует южный ветер – погода будет солнечная.

Если громкий гром – будет дождь.

Ветер с востока – будет дождь. Если же вечером будет туман, то завтра пойдет дождь.

Что нельзя делать 28 июля

Считается, если тяжело физически работать 28 июля, то это может призвать беду и кошмарные сны.

28 июля крестьяне старались не идти в поле – боялись нечистой силы. Также, по поверьям, тех, кто работал в этот день могла убить молния.

Жать также запрещалось – наши предки верили, что нарушившим это правило людям нечисть могла заморочить голову.

Под запрет также попадали ссоры с близкими людьми.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в июле 2020 года: церковный календарь.