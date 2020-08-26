Праздники 27 августа: что отмечают, приметы и запреты на этот день

27 августа в Украине и мире отмечают Всемирный день прощения. Также православная церковь чтит память одного из библейских пророков Михея. В народе праздник называют Михей Тиховей.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие народные приметы актуальны в этот день и что нельзя делать.

Всемирный день прощения

27 августа отмечается Всемирный день прощения. В отличие от Прощеного воскресенья, эта дата касается не только представителей определенных религий, хоть ее организаторами и выступила организация Christian Embassy of Christ’s Ambassadors.

Какие приметы актуальны на 27 августа Рixabay

Впервые отмечать его начали еще в 1994 году. Зародился он в Канаде и оттуда распространился по всему миру.

В этот день предлагается найти в себе силы искренне простить своих обидчиков и врагов. Также, если ранее вы кого то обидели – попросите у этого человека прощения.

Михей Тиховей

Народный праздник Михей Тиховей отмечается 27 августа (по старому стилю – 14 августа). В церковном календаре – это день почитания Михея Морасфитянина, одного из 12 малых пророков. Другие названия праздника: Михей, Михеев день, Узорник, День каменщиков, Камнеклад. В этот день по силе ветра судили о предстоящей погоде.

Михей Тиховей: что это за праздник Рixabay

На Руси этот день назвали так, потому что было принято наблюдать за ветром, благодаря которому определяли дальнейшую погоду. В этот день чествовали каменщиков – строителей храмов, крепостей, княжеских и царских хором.

После Михея завершается Успенский пост и начинается осенний мясоед. В эту пору играют свадьбы. По традиции, 27 августа – последняя возможность посвататься к понравившейся девушке.

Приметы на 27 августа

Спокойный ветер дует – осень будет теплой.

Буря предвещает ненастье в сентябре.

Журавли клином летят на юг – к середине октября ударит мороз.

Журавли спокойны и не встают на крыло – зима будет поздней.

День безветренный – осадков в сентябре можно не ждать.

Алая заря – к сильному ветру.

Северный ветер – к хорошему урожаю ржи.

Что нельзя делать 27 августа

• Нельзя лениться, иначе вы сами накличете на себя беду.

• Хозяйкам не стоит замешивать тесто. Обойдитесь в этот день без выпечки.

• Запрещено употреблять алкоголь. Считалось, что тех, кто нарушит этот запрет – ждет бедность

• Нельзя ссориться и ругаться с близкими.

• Не стоит рассказывать о своих снах

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