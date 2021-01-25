Праздники 26 января: приметы и именинники

Анастасия Польская Праздники 19:30, 25.01.2021

26 января православные христиане празднуют Ермилов день, а в мире этот день известен как Международный день таможенника.

Существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет жизнь в наступившем году. О том, что нельзя делать 26 января, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины празднуют: Афанасий, Максим, Марфа, Петр, Яков.

Ермилов день

26 января верующие чтут память мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских, живших в III-IV веках. Согласно преданию, святой Ермил обличал языческих идолов, из-за чего император Лициний трижды заключал святого в темницу и подвергал мучительным пыткам.

В древности 26 января полагалось проводить дома. Такая традиция сложилась потому, что именно в этот день обычно ударяли сильные морозы. На Ерему хозяева присматривались к домашним кошкам, поскольку по их поведению можно было предсказать погоду.

На Ерему хозяева присматривались к домашним кошкам.
pexels.com

Международный день таможенника

Ежегодно с 1953 года в этот день во всем мире отмечается Международный день таможенника –профессиональный праздник всех работников таможенных служб планеты. По сути, этот день можно считать днем рождения всемирной таможенной организации. К нашему времени количество ее членов выросло минимум в десять раз.

Народные приметы 26 января

  • Кто пролежит на печи на Ермила – болеть не будет, а кто выйдет на улицу – заболеет.

  • Если слышен шум леса, то будет потепление.

  • Вокруг Луны 26 января виден круг – это к метели.

  • Если 26 января слышен треск деревьев, то вскоре ударят сильные морозы.

  • Если на Ермила щебечет синица под окном, стоит ждать раннюю весну.

  • Кошка села на подоконник и смотрит в окно – к оттепели.

Если 26 января слышен шум леса, то будет потепление.
pexels.com

Что нельзя делать 26 января

  • В этот день не рекомендуется работать.

  • Также не стоит умываться до часу дня.

  • Категорически запрещается в этот день обижать кошек. Более того, 26 января стоит задобрить и уличных котов, угощая их лакомствами.

  • На Ермила запрещено сплетничать, много болтать и разносить слухи.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь праздников и государственных выходных на 2021 год.

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