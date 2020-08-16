Праздники 17 августа: народные приметы на понедельник и что нельзя делать

Елена Кордунова Праздники 20:39, 16.08.2020 Обновлено: 21:02, 16.08.2020

17 августа православные христиане почитают память святой Евдокии (Ии). В народе этот день называется Авдотья Малиновка, Огуречница или Сеногнойка.

OBOZREVATEL рассказывает читателю, что нельзя делать 17 августа и какие народные приметы актуальны в этот день.

День памяти преподобной мученицы Евдокии (Ии)

В этот день православная церковь чтит память преподобной мученицы Евдокии Римляныни. С рождения в Риме ее воспитывали в христианской вере. Во время гонений на христиан персидским царем Сапором была схвачена.

Преподобная мученица Евдокия (Ия)
imena.guru

В заточении поддерживала узников, многие из которых благодаря ее проповедям вынесли страшные пытки. Слава о Евдокии дошла до самого царя, который приказал подвергнуть узницу особо жестоким пыткам и отрубить голову.

День Авдотьи Огуречницы (Сеногнойки)

Наши предки считали, что с этого дня начинает моросить дождь, поспевает лесная малина, а хозяйки в последний раз собирали огурцы, так как позже они уже не растут.

День Авдотьи: что это за праздник
Pixabay

Принято было начинать сбор дикой малины, потому праздник в честь святой Евдокии получил названия Малиновка, Огуречница. А Сеногнойкой ее прозвали, потому что в этот день часто идут дожди и мочат сено, после чего оно начинает гнить.

Приметы на 17 августа: какой будет погода

  • Если густой туман подымается над лесом – грибы подоспели.

  • Грачи вечером летят в южном направлении – к солнечной погоде.

  • Стрекозы плавно летают высоко над кустарниками – будет ясно и тепло на следующий день.

Авдотья Огуречница: что нельзя делать
Pixabay

Что нельзя делать 17 августа:

  • Строго запрещено брать в долг деньги, иначе не настанет материального благополучия.

  • Продавать что-то также не рекомендуется – иначе удача отвернется от вас.

  • Не стоит начинать новые дела – в этот день лучше вплотную заняться старыми нерешенными вопросами.

  • Нельзя быть самому, грустить – день лучше посвятить семье и близким.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в августе 2020 года: церковный календарь.

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