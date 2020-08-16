Праздники 17 августа: народные приметы на понедельник и что нельзя делать

Что отмечают 17 августа: праздники и приметы. Pixabay
17 августа православные христиане почитают память святой Евдокии (Ии). В народе этот день называется Авдотья Малиновка, Огуречница или Сеногнойка.
OBOZREVATEL рассказывает читателю, что нельзя делать 17 августа и какие народные приметы актуальны в этот день.
В этот день православная церковь чтит память преподобной мученицы Евдокии Римляныни. С рождения в Риме ее воспитывали в христианской вере. Во время гонений на христиан персидским царем Сапором была схвачена.
Преподобная мученица Евдокия (Ия) imena.guru
В заточении поддерживала узников, многие из которых благодаря ее проповедям вынесли страшные пытки. Слава о Евдокии дошла до самого царя, который приказал подвергнуть узницу особо жестоким пыткам и отрубить голову.
Наши предки считали, что с этого дня начинает моросить дождь, поспевает лесная малина, а хозяйки в последний раз собирали огурцы, так как позже они уже не растут.
День Авдотьи: что это за праздник Pixabay
Принято было начинать сбор дикой малины, потому праздник в честь святой Евдокии получил названия Малиновка, Огуречница. А Сеногнойкой ее прозвали, потому что в этот день часто идут дожди и мочат сено, после чего оно начинает гнить.
Если густой туман подымается над лесом – грибы подоспели.
Грачи вечером летят в южном направлении – к солнечной погоде.
Стрекозы плавно летают высоко над кустарниками – будет ясно и тепло на следующий день.
Авдотья Огуречница: что нельзя делать Pixabay
Строго запрещено брать в долг деньги, иначе не настанет материального благополучия.
Продавать что-то также не рекомендуется – иначе удача отвернется от вас.
Не стоит начинать новые дела – в этот день лучше вплотную заняться старыми нерешенными вопросами.
Нельзя быть самому, грустить – день лучше посвятить семье и близким.
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