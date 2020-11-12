Праздники 13 ноября: что нельзя делать на Спиридона и Никодима, приметы и именинники

13 ноября во всем мире отмечают День слепых и День доброты. Православные христиане чтят память святых Никодима и Спиридона.

В этот день существуют некоторые запреты, а народные приметы расскажут, какой погоды стоит ожидать на ближайшие несколько месяцев. О том, что нельзя делать 13 ноября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

13 ноября именины празднуют: Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Всеволод, Герман, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Николай, Петр, Роман, Сергей, Степан, Федор, Яков.

По решению Всемирной организации здравоохранения именно эта дата стала основой для учреждения Международного дня слепых. Главная цель – привлечение внимания общества к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации. Сегодня в мире – примерно 1,3 млрд человек живут с этой проблемой, 36 млн – полностью поражены слепотой.

Датой для праздника был выбран день открытия в 1998 году в Токио первой конференции Всемирного движения доброты. В этом мероприятии участвовали представители Австралии, Канады, Японии, Таиланда, Сингапура, Великобритании и США. Главная задача – напомнить людям о важности проявлений человечности и взаимопомощи в сложном современном мире.

Христиане восточного обряда 13 ноября почитают память преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских. Согласно преданию, святые жили в 12 веке в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря, в течение 30 лет пекли просфоры. Спиридон пришел в монастырь уже немолодым человеком. Он сопровождал свой труд непрестанной молитвой и пением псалмов. Никодим трудился рядом и вел такую же строгую жизнь.

Спиридон и Никодим считаются у православных защитниками от пожаров. Также в молитве у них просят уберечь семью и близких от несчастий. На Руси в этот день полагалось переводить кур в зимние закуты, также готовили разные блюда из курятины. Помимо этого, Спиридона и Никодима почитали рыбаки и охотники.

Снегири петь начали – к скорой зиме.

Ясная и солнечная погода – к похолоданию в ближайшее время.

Воробьи чирикают – к потеплению.

Мелкий дождь пошел – непогода и слякоть затянутся.

Не рекомендуется в этот день тратиться и давать в долг.

Также запрещено выяснять отношения с незнакомыми людьми.

Ни в коем случае не следует слепо доверять кому-то и участвовать в сомнительных делах.

Нельзя устраивать вечеринки и шумные гуляния.

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