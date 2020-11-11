Праздники 12 ноября: что нельзя делать на Зиновия и Зиновии и приметы на Синичкин день

В четверг, 12 ноября православные верующие чтят память святых мучеников Зиновия и Зиновии. В народе праздник получил название Синичким день, а во всем мире также отмечают День борьбы с пневмонией.

В этот день существуют некоторые запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшие несколько месяцев. О том, что нельзя делать 12 ноября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

12 ноября именины празднуют: Артем, Марк, Елена, Стефан, Александр, Макар, Максим.

12 ноября христиане восточного обряда почитают память мученика Зиновия и его сестры Зиновии Егейских. Они родились в благочестивой семье примерно в III веке на территории Каппадокии. Зиновий и Зиновия рано остались сиротами, после смерти родителей они роздали все свое наследство беднякам и посвятили свою жизнь служению Богу. В награду за верность Господу и самоотверженную службу Зиновий получил дар чудотворения и с помощью молитвы стал исцелять больных. Позже был избран епископом.

Когда к власти пришел император Диоклетиан, начались гонения на христиан. Зиновия вызвали на допрос и начали пытать, однако он не отрекся от веры. Его сестра, узнав о жутких страданиях брата, сама явилась к язычникам и попросила подвергнуть истязаниям и ее, как праведную христианку. Брат и сестра были замучены до смерти.

На Руси на Зиновия и Зиновию называли Синичниками, а праздник– Синичкиным. В этот день наблюдали за синицами и, исходя из их поведения, определяли, каким будет следующий год. Также отмечали праздник рыбаков и охотников.

В Синичкин день охотники собирались вместе и шли в лес за зайцем. Каждый знал, что если вдруг 12 ноября останется дома, то весь год охота будет неудачной. Перед тем как идти в лес, нужно было задобрить лешего, если же охотники забывали, то возвращались без добычи. Охотники обещали лешему, что не будут вытаптывать траву, ломать кустарники и деревья, убивать много зверей.

Рыбаки также шли за рыбой. Если сети приходили полными, улов непременно отмечали прямо на берегу реки. В этот день прилетали синички. Дети мастерили кормушки, а взрослые приговаривали "Подкорми птиц зимой – послужат тебе весной".

Этот праздник появился, благодаря инициативе Глобальной коалиции против детской пневмонии. Организация стремится привлечь к проблеме пневмонии внимание государственных деятелей, специалистов здравоохранения и потенциальных доноров. В этот день учреждения здравоохранения организуют профилактические мероприятия, а волонтеры по всему миру осведомляют людей в вопросах лечения пневмонии и рассказывают о возможных рисках из-за пренебрежения заболеванием.

Заяц перебежал дорогу – случится неудача.

Если волки стаями ходят, то остаток года будет очень неспокойным.

Много синиц прилетело во двор – очень скоро похолодает.

Мокрый снег выпал в виде мелкой крупы – грядут сильные морозы.

В этот день категорически запрещено проявлять жадность. Чтобы избежать в будущем неудач, будьте щедрыми и помогайте нуждающимся.

Нельзя ссориться, сквернословить, таить обиды и выяснять отношения как с близкими, так и с посторонними.

Не рекомендуется выкидывать остатки еды – отдайте ее животным.

Не стоит проводить день бесцельно, идти на неоправданный риск.

Нельзя пить алкоголь и устраивать пиршества.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в ноябре 2020 года: церковный календарь.