Праздники 12 декабря: что нельзя делать, приметы и именинники

12 декабря в Украине отмечают День сухопутных войск. В мире празднуют Международный день нейтралитета. Православная церковь чтит память святого мученика Парамона, по народному календарю – Парамона Зимоуказателя.

В эту дату существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 12 декабря, читайте в материале OBOZREVATEL.

12 декабря именины празднуют: Даниил, Денис, Иван, Николай, Парамон, Сергей, Федор.

День сухопутных войск Украины

В субботу, 12 декабря, отмечается День сухопутных войск Украины. Этот праздник был учрежден указом президента Леонида Кучмы в 1997 году, спустя один год после завершения формирования сухопутных войск ВСУ.

День сухопутных войск Украины.

Сухопутные войска – самый многочисленный отдельный вид Вооруженных сил Украины. Этот праздник отмечают все сегменты войск: механизированные, танковые, ракетные войска, артиллерия, армейская авиация, войска противовоздушной обороны, десантно-штурмовые войска и войска спецназначения.

Международный день нейтралитета

2 февраля 2017 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией (A/RES/71/275) провозгласила 12 декабря Международным днем нейтралитета (International Day of Neutrality).

Международный день нейтралитета. Pixabay

Учреждению памятной даты предшествовало рассмотрение Ашхабадского итогового документа, который стал закономерным завершением Международной конференции, проходившей в 2015 году в Туркменистане и посвященной политике нейтралитета.

Парамона Зимоуказателя

Святой мученик Парамон пострадал за веру во Христа в 250 году. Правитель восточных областей Римской Империи Аквиан заключил в темнице 370 христиан, заставляя их предать христианство и принести жертву языческим идолам. Узников пытали, и Парамон, став свидетелем злодеяний, публично разоблачил Аквиана. За это его придали жесточайшим пыткам, после чего обезглавили вместе с остальными 370-ю мучениками.

Икона святого Парамона. Азбука веры

На Руси Парамона называли Зимоуказателем. По погоде в этот день предсказывали, каким будет весь декабрь. Также люди верили, что с этой даты зима в медвежьей шкуре ходит по деревням, по крышам стучит, женщинам велит вставать, топить печь и стряпать еду.

Приметы на 12 декабря

Если с утра снег пошел, то метель будет до святого Николая (19 декабря).

Если к этому дню снег еще не выпал, то зимушка будет теплой и бесснежной.

Если снежные хлопья становятся крупными, то грядет потепление.

Снегопад в этот день являлся доброй приметой – будет хороший урожай хлеба в следующем году.

Если заря багряная, то день будет ясный, но ветряный.

Дым из трубы столбом – к морозу, стелется по земле – к потеплению.

Звезды яркие – к похолоданию, тусклые – к оттепели.

Приметы на 12 декабря: что нельзя делать . Pixabay

Что нельзя делать 12 декабря

Нельзя подметать пол веником или вытирать пыль разными тряпками. Считается, что так можно раскидать удачу и достаток по углам.

Не рекомендуется работать, спустя рукава. Если беретесь за домашнюю работу – делайте все скрупулезно, иначе благополучие уйдет из жилища.

Категорически нельзя переедать – это может плохо отразиться на здоровье.

Не стоит никому рассказывать о своих планах, особенно касающихся отношений, иначе им не суждено будет сбыться.

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