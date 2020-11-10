Праздники 11 ноября: что нельзя делать на Анастасии Овечницы, приметы и именинники

11 ноября православные христиане чтят память мученицы Анастасии Римской и преподобного Аврамия Затворника. В простонародье их прозвали Овчаром и Овечницей, так как считается, что они оберегают овец и покровительствуют пастухам. Также отмечается Всемирный день шоппинга.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 11 ноября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

11 ноября именины празднуют: Анастасия, Мария, Анна, Алексей, Андрей, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Кузьма, Павел, Николай, Марк.

11 ноября по народному календарю называют днем Анастасии Овечницы и Аврамия Овчара, когда отмечают пастуший праздник. В народе святую Анастасию считали покровительницей овец, а святого Аврамия – защитником пастухов и овчаров. Этот день наши предки также называли Овчарным праздником. Раньше на Руси с этого дня начинали уже стричь овец, где-то брались за пряжу, вязали вещи, готовясь к холодной и долгой зиме.

Считалось, что к обеду хозяйке обязательно надо приготовить пирог, изготовленный из муки нового урожая, а также потушить баранину и подать ее к пшеничной каше. Вообще, этот день наши предки старались проводить в семейном кругу, считалось, что это сделает семью крепче и счастливее.

Всемирный день шоппинга отмечается ежегодно 11 ноября. Этот неофициальный праздник предложили отмечать в 2009 году в Китае. Мероприятие было запланировано как маркетинговый ход, его инициатором выступила компания Alibaba Group – владелец AliExpress и других интернет-магазинов. Первое празднование было приурочено к Дню холостяка, который отмечается в Китае также 11 ноября. Позже традиция распространилась на другие крупные страны Азии, Европу и США.

Если идет снег или дождь, то в день Архангела Михаила (21 ноября) будет оттепель.

Облака плывут низко – к похолоданию.

Если ночью иней, то днем снега не будет.

Голуби воркуют – погода будет хорошая.

Категорически нельзя оставлять ребенка без присмотра – иначе можно навлечь неприятности.

В этот день запрещается неуважительно относиться к пастухам, а также спорить с ними и скандалить.

Также вечер 11 ноября нельзя проводить в одиночестве или с незнакомыми людьми - это может привести к крупной ссоре с родственниками или большому несчастью.

Женщинам в эту среду не рекомендуется ходить с голой шеей. Ее следует украсить бусами, которые обеспечат счастье и удачу не только в карьере, но и в личной жизни.

Кроме того, запрещается впускать в дом, где есть малыш, незнакомца. Считается, что после этого ребенок может стать беспокойным.

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