Праздники 1 августа: какие есть приметы и что нельзя делать в этот день

1 августа 2020 года православная церковь чтит память преподобной Макрины Каппадокийской. В народе этот праздник называется Мокрины или Мокринин день.

OBOZREVATEL также рассказывает читателю, что нельзя делать 1 августа и какие народные приметы актуальны в этот день.

Мокринин день

Макрина Каппадокийская была сестрой святителя Василия Великого, жила в 4 веке. Макрину, как и ее брата, родители воспитали в строгом благочестии и послушании. Будущая святая еще в юности дала обет девства и вместе со своей матерью, преподобной Емилией, оставила мир, приняв иночество.

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Женщины построили обитель на берегу реки Ирисы, позже сюда стали приходить многие знатные девы и вдовы, желающие посвятить себя служению Христу. Преподобная Макрина проводила все время в трудах и молитвах. Согласно легенде, ее целомудрие было столь велико, что даже в болезни она не решилась обнажить свое тело перед врачевателем. Вместо этого она горячо молила Господа об исцелении. Молитва была услышана, и святая не только поправилась, но и получила в награду за веру дар чудотворения.

На Руси святую нередко называли, немного искажая имя, Мокриной, и не случайно: по тому, насколько "мокрый" этот день, судили о приближающейся осени.

Приметы на 1 августа:

Если целый день идет дождь – в следующем году будет богатый урожай.

Дуб увешан желудями – к счастью и удаче.

Если в этот день хорошая и солнечная погода, тогда бабье лето будет долгим.

Пауки прячутся по углам – к резкому похолоданию.

Что нельзя делать 1 августа

Нельзя ругаться и обижаться. Это привлечет неудачи.

Категорически нельзя оставаться грязным. Лучше всего в этот день устроить генеральную уборку дома, следить за чистотой тела и одежды.

Не нужно поднимать с земли потерянные кем-то вещи, чтобы не навлечь на себя чужие проблемы.

Считается, что 1 августа нельзя есть яблоки. Это может быть стать причиной череды мелких неудач.

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