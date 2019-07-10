Праздник Петра и Павла: что сулят народные приметы

В пятницу, 12 июля, церковь чествует память всехвальных апостолов Петра и Павла (Петров день).

Праздник Петра и Павла в народе считали "верхушкой лета", которая приносит самые жаркие дни. В Петров день стоит наблюдать за природой. Например, в народе верили, что 12 июля можно определить, насколько рано наступит осень и будет ли морозным Рождество.

OBOZREVATEL собрал приметы этого праздника, которые знаменуют те или иные природные процессы.

По пением соловья можно понять, когда придет зима pixabay.com

Приметы на праздник Петра и Павла:

Если на Петров день в течение дня дважды шел дождь – к богатому урожаю осенью.

Холодная погода на Петра и Павла – к голодному году.

Если Петров день жаркий – Рождество будет морозным.

В народе верили, что именно в Петров день перестает куковать кукушка. Если же она замолкает за неделю до праздника – зима будет ранней, через неделю после него – следует ждать позднюю зиму.

Если соловей продолжает петь после праздника Петра и Павла – следует ожидать зиму сразу после Покрова.

После Петра и Павла начинаются самые жаркие дни.

Петров день знаменует сокращение светового дня.

Если 12 июля начинают опадать листья с деревьев – надо ждать ранней осени.

Ранее OBOZREVATEL опубликовал перечень запретов и традиций на День Петра и Павла.

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