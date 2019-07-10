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Праздник Петра и Павла: что сулят народные приметы

2.2т Читать материал на украинском

В пятницу, 12 июля, церковь чествует память всехвальных апостолов Петра и Павла (Петров день).

Праздник Петра и Павла в народе считали "верхушкой лета", которая приносит самые жаркие дни. В Петров день стоит наблюдать за природой. Например, в народе верили, что 12 июля можно определить, насколько рано наступит осень и будет ли морозным Рождество.

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OBOZREVATEL собрал приметы этого праздника, которые знаменуют те или иные природные процессы.

По пением соловья можно понять, когда придет зима

По пением соловья можно понять, когда придет зима

pixabay.com

Приметы на праздник Петра и Павла:

  • Если на Петров день в течение дня дважды шел дождь – к богатому урожаю осенью.

  • Холодная погода на Петра и Павла – к голодному году.

  • Если Петров день жаркий – Рождество будет морозным.

  • В народе верили, что именно в Петров день перестает куковать кукушка. Если же она замолкает за неделю до праздника – зима будет ранней, через неделю после него – следует ждать позднюю зиму.

  • Если соловей продолжает петь после праздника Петра и Павла – следует ожидать зиму сразу после Покрова.

  • После Петра и Павла начинаются самые жаркие дни.

  • Петров день знаменует сокращение светового дня.

  • Если 12 июля начинают опадать листья с деревьев – надо ждать ранней осени.

Ранее OBOZREVATEL опубликовал перечень запретов и традиций на День Петра и Павла.

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