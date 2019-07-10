Праздник Петра и Павла: что сулят народные приметы

В пятницу, 12 июля, церковь чествует память всехвальных апостолов Петра и Павла (Петров день).
Праздник Петра и Павла в народе считали "верхушкой лета", которая приносит самые жаркие дни. В Петров день стоит наблюдать за природой. Например, в народе верили, что 12 июля можно определить, насколько рано наступит осень и будет ли морозным Рождество.
OBOZREVATEL собрал приметы этого праздника, которые знаменуют те или иные природные процессы.
По пением соловья можно понять, когда придет зима
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Приметы на праздник Петра и Павла:
Если на Петров день в течение дня дважды шел дождь – к богатому урожаю осенью.
Холодная погода на Петра и Павла – к голодному году.
Если Петров день жаркий – Рождество будет морозным.
В народе верили, что именно в Петров день перестает куковать кукушка. Если же она замолкает за неделю до праздника – зима будет ранней, через неделю после него – следует ждать позднюю зиму.
Если соловей продолжает петь после праздника Петра и Павла – следует ожидать зиму сразу после Покрова.
После Петра и Павла начинаются самые жаркие дни.
Петров день знаменует сокращение светового дня.
Если 12 июля начинают опадать листья с деревьев – надо ждать ранней осени.
Ранее OBOZREVATEL опубликовал перечень запретов и традиций на День Петра и Павла.
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