Праздник людей в белых халатах: когда отмечают День медицинского работника

В третье воскресенье июня украинцев ждет череда праздников. Так, 16 июня, кроме Троицы и Дня отца, свой профессиональный праздник будут отмечать медицинские работники.

OBOZREVATEL собрал информацию об истории создания Дня медика и о его традициях.

16 июня работники медицинской сферы отмечают свой профессиональный праздник

День медработника в 2019 году приходится на 16 июня. Официально эта дата была утверждена Указом Президента № 281/94 от 3 июня 1994 года, создана, чтобы подчеркнуть значимость работы медицинских работников и их заботу о здоровье граждан. Уже традиционно накануне и в сам день праздника проводятся торжественные мероприятия для представителей медицинской сферы, награждения, различные лекции и презентации.

В 2019 году День медицинского работника в Украине будут отмечать 26-й раз. Стоит отметить, что в третье воскресенье июня День медика отмечают еще и в Молдове, Беларуси, России, Армении и Казахстане.

Кроме Дня медицинского работника в Украине отмечают ряд других праздников связанных с медициной:

День психолога – 23 апреля

День акушера – 5 мая

День медсестры – 12 мая

День травматолога – 20 мая

День хирурга – 16 сентября

День фармацевта – 21 сентября

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, как лучше поздравить родных и друзей с Троицей, которую православные христиане также отмечают в воскресенье, 16 июня.

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