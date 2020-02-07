Праздник иконы "Утоли моя печали": в чем помогает и какие молитвы читать

В пятницу, 7 февраля, в православии почитается икона Богоматери "Утоли моя печали", в связи с чем принято молиться и просить у святой защиты.

Ее история начинается в XVII веке, и на ней изображена Богоматерь с младенцем Иисусом, которого она держит правой рукой, в то время как левая прислонена к виску, будто бы святая прислушивается к молитвам. Христос при этом держит свиток с призывом к справедливости, щедрости, искренности и добродушию.

Духовным смыслом иконы является глас: "Утоли болезни многовоздыхающия души моея".

Она появилась в храме Святителя Николая в Кузнецах и впервые показала свои исцеляющие способности после исцеления женщины, которая долгие годы страдала от болезни и болей во всем теле, из-за которых не могла даже ходить.

Больная увидела в видении икону и пришла в храм за ней, не нашла ее, после чего священник показал ей все старые иконы со звонницы. Увидев "Утоли моя печали", женщина стала кричать "Она!", приложилась к иконе и встала уже здоровой.

Этот случай исцеления был в 1760 году, и в тот самый день, 7 февраля по новому стилю, православные христиане чтят икону.

Интересно, что есть еще одна похожая икона, являющаяся зеркальным отображением этой. Она называется "Утоли моя болезни".

7 февраля принято ходить в церковь и обращаться с молитвами к Богоматери всем, кто устал от своей непосильной ноши, - разбитого сердца и иных потрясений. Считается, что святая поможет собрать осколки обратно и найти путь к исцелению.

Смотрите несколько молитв, которыми можно воспользоваться в этот день:

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