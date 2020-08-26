Праздник иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец": как молиться и что нельзя делать 26 августа

Православная церковь 26 августа традиционно совершает празднование в честь иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец", известной также как Семистрельная.

OBOZREVATEL предлагает узнать своим читателям историю этого знаменитого образа, а также рассказывает, как молиться и что нельзя делать в этот день.

Семистрельная икона Божией Матери: история

Пресвятая Богородица Дева Мария изображена на этой иконе пронзенной семью стрелами (отсюда второе название иконы – Семистрельная).

Образ отображает евангельский рассказ о том, как святой старец Симеон, встретивший Богородицу и праведного Иосифа с маленьким Иисусом в храме, возвестил, что сей Младенец есть обетованный Мессия.

Обращаясь к Марии, он сказал: "Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и Тебе Самой оружие пройдет душу". Символически скорбь Божией матери показана на иконе пронзающими ее стрелами.

Особенно прославилась Семистрельная икона в 1830 году Pinterest

Долгое время икона находилась в забвении в колокольне храма святого апостола Иоанна Богослова недалеко от Вологды. Ее принимали за обычную доску, по которой ходили звонари этой церкви. Однажды крестьянин из Кадниковского уезда тяжело заболел и обратился с молитвой к Царице Небесной. Ночью ему было видение, в котором голос повелел ему отыскать на колокольне образ Божией Матери и молиться пред ним. Икону нашли, вычистили и перенесли в храм. Перед обретенным образом отслужили молебен, после чего больной был полностью исцелен.

Особенно прославилась Семистрельная икона в 1830 году, во время эпидемии холеры в Вологде. Жители города с крестным ходом носили чудотворную икону вокруг города, после чего вспышка болезни прекратилась.

Сорок дней исполнилось Иисусу Христу, когда его родители Мария и Иосиф принесли Его в храм. Двух птенцов голубей принесли они с собой в дар Богу в благодарность за рождение Сына Фото: religion.wikireading.ru

В чем помогает икона "Умягчение злых сердец"

В праздник Семистрельной иконы Божией Матери верующие молятся об укреплении семьи, прекращении всякой вражды между близкими, примирении с родителями или детьми, избавлении от жестокосердия, об исцелении.

Перед этой иконой, как правило, читают молитвы "Богородица, дево, радуйся", "Живые помощи", "Символ веры" и другие.

Перед иконой "Умягчение злых сердец" молятся об укреплении семьи, примирении с родителями или детьми, избавлении от жестокосердия, об исцелении Pinterest

Что нельзя делать в праздник Семистрельной иконы Божией Матери?

Серьезных церковных запретов в этот день нет. Желательно сходить в церковь, помолиться.

Поскольку праздник приходится на Успенский пост, к употреблению разрешается только постная пища.

26 августа, как и в другие дни, важно не ругаться, не злиться, не ссориться с окружающими, не завидовать, не злоупотреблять алкоголем.

Молитвы перед иконой Божией Матери "Умягчение злых сердец"

Тропарь, глас 4

Умягчи наша злая сердца, Богородице, и напасти ненавидящих нас угаси, и всякую тесноту души нашея разреши, на Твой бо святый образ взирающее, Твоим страданием и милосердием о нас умиляемся и раны Твоя лобызаем, стрел же наших, Ты терзающих, ужасаемся. Не даждь нам, Мати Благосердая, в жестокосердии нашем и от жестокосердия ближних погибнути, Ты бо еси воистину злых сердец Умягчение.

Молитва

О Многострадальная Мати Божия, Превысшая всех дщерей земли по чистоте Своей и по множеству страданий, Тобою на земли перенесенных! Приими многоболезненныя воздыхания наша и сохрани нас под кровом Твоея милости. Инаго бо прибежища и теплаго предстательства, разве Тебе, не вемы, но яко дерзновение имущи ко иже из Тебе Рожденному, помози и спаси ны молитвами Своими, да непреткновенно достигнем Царствия Небеснаго, идеже со всеми святыми будем воспевати в Троице Единаго Бога, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

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