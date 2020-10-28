Праздник иконы Божией Матери "Спорительница хлебов": что нельзя делать 28 октября

В среду, 28 октября, верующие отмечают праздник иконы Божией Матери "Спорительница хлебов". Это почитаемый в православии чудотворный образ Богородицы, который помогает в духовных и земных делах.

OBOZREVATEL предлагает узнать историю иконы, ее смысл, а также рассказывает о том, что можно и что нельзя делать в этот день.

История иконы Божией Матери "Спорительница хлебов"

Икона была написана по благословению святого Амвросия Оптинского в 1890 году. Святой отец дал название лику и установил его празднование на 28 октября (по старому стилю 13 октября). Амвросий сделал копии-списки со святого образа, а перед смертью завещал не прекращать молиться и почитать икону. Старец отошел в мир иной 13 октября.

Копии образа посылали туда, где народ испытывал большую нужду. Икону стали почитать чудотворной с 1891 года, когда Оптина Пустынь, Шамординский монастырь и близлежащие местности смогли, несмотря на голод и общее неблагополучие, получить хороший урожай. В 1892 году в Пятницкой общине в Воронежской губернии, где были голод и засуха, во время молитвы перед иконой пошел дождь, благодаря чему также был получен урожай.

В 1892 году чудотворную икону вывезли из Оптиной пустыни. В настоящее время местонахождение лика неизвестно, но священнослужители не теряют надежды найти его.

Икона Божией Матери "Спорительница хлебов" была написана в 1890 году Wikipedia

В чем помогает икона "Спорительница хлебов"

У чудотворной иконы к Божьей Матери обращаются с просьбой о помощи в ежедневных трудах и о духовном спасении.

Перед "Спорительницей хлебов" можно просить укрепления материального благополучия и помощи в преодолении тягот и трудностей.

Обращаются с просьбами о защите для посадок, помощи при засухе или обильных дождях.

Молебны "Спорительнице хлебов" совершают в неурожайные времена и моменты природных ненастий.

У иконы "Спорительница хлебов" к Божьей Матери обращаются с просьбой о помощи в ежедневных трудах и о духовном спасении Pixabay

Традиции в праздник иконы "Спорительница хлебов"

Верующие посещают торжественную службу в церкви и обращаются с молитвами к Божией Матери.

В храмах исполняется специальное песнопение, славящее Богородицу, ее милосердие и внимание к делам человеческим.

После службы совершают крестный ход. Раньше святой лик носили на поля, чтобы Божья Матерь ниспослала хороший урожай и защитила земли от засухи.

Если по какой-то причине не получается посетить церковь, можно помолиться дома. Перед образом зажгите свечу, положите кусочек хлеба на стол и поблагодарите Богородицу за пищу и счастливую жизнь, без утайки расскажите о трудностях и попросите защиты и покровительства.

Перед иконой "Спорительница хлебов" просят о защите для посадок и помощи при засухе Pixabay

Что нельзя делать в день иконы Божией Матери "Спорительница хлебов"

Ссориться.

Конфликтовать.

Злословить.

Проявлять агрессию.

Данные запреты актуальны и в любой другой день, но в церковные праздники верующие особенно стремятся соблюдать их.

Приметы на 28 октября

Гром гремит – зима будет короткой и малоснежной.

Вечером небо чистое, а луну обрамляет багровое свечение – зима будет морозной и снежной.

Появились комары – зима будет теплой.

Молитва перед иконой "Спорительница хлебов"

О, Пресвятая Дево Богородице, Премилостивая Владычице, Царице Небесе и земли, всякаго дома и семейства христианскаго Благоустроительнице, труждающихся благословение, нуждающихся неистощимое богатство, сирых и вдовиц и всех людей Кормительнице! Питательнице наша, рождшая Питателя Вселенныя и Спорительнице хлебов наших, Ты, Владычице, ниспосылаеши Твое Матернее благословение градом нашим, селам и нивам и коемуждо дому, на Тя упование имущему. Темже с благоговейным трепетом и сокрушенным сердцем смиренно молим Тя: буди и нам, грешным и недостойным рабом Твоим, мудрая Домостроительнице, житие наше добре устрояющая. Всякое же сообщество, всякий дом и семейство во благочестии и православии, единомыслии, послушании и довольстве соблюди. Нищия и неимущия пропитай, старость поддержи, младенцы воспитай, всех вразуми преискренне взывати ко Господу: “Хлеб наш насущный даждь нам днесь”. Сохрани, Пречистая Мати, люди Твоя от всякия нужды, болезни, глада, губительства, града, огня, от всякаго злаго обстояния и всякаго нестроения. Обители нашей (веси), домам и семействам и всякой души христианстей и всей стране нашей исходатайствуй мир и велию милость, да славим Тя, Премилостивую Питательницу и Кормительницу нашу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ПЦУ опровергли суеверие об упавшей иконе.