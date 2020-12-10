Праздник иконы Божьей Матери "Знамение": как молиться и что нельзя делать 10 декабря

В четверг, 10 декабря, верующие почитают икону Пресвятой Богородицы "Знамение" – одну из самых известных в православии.

OBOZREVATEL рассказывает, каких традиций придерживаются в этот день, а также в каких ситуациях христиане обращаются к чудотворному образу.

Праздник в честь иконы "Знамение" был установлен еще в 12 веке в память о чуде, произошедшем в 1170 году. Тогда войска князя Андрея Боголюбского окружили Новгород. Силы были неравны, и жители города стали молиться Богу о спасении. По преданию, архиепископ Новгородский Иоанн услышал голос, который повелел ему вынести образ Божьей Матери из храма Спаса Преображения и обнести им городскую стену.

Во время крестного хода одна из стрел попала в икону Пресвятой Богородицы. Из глаз Ее полились слезы, и она обратила свой лик к новгородцам. Враги в неизъяснимом ужасе побросали оружие и бежали – Новгород одержал полную победу.

Если стать лицом к северному ветру на рассвете – все несчастья и печали пройдут.

Звезды ярко светят – к морозу, блекло – к оттепели.

Багровая заря – к ветру.

Коровы фыркают и сопят – к минусовой температуре.

Рыбачить: считается, что рыбак в этом случае рискует провалиться под лед.

Шить, вязать, заниматься рукоделием и вообще брать в руки острые инструменты: наши предки верили, что иначе погибнут все озимые.

Мужчинам – заниматься тяжелым физическим трудом. В народе говорят, что этим можно ослабить свое здоровье.

Впускать в дом старых, немощных и бедных людей – это считается дурной приметой.

Игнорировать советы опытных друзей – по примете, в этот день на интуицию полагаться не стоит.

У чудотворного образа "Знамение" Божьей Матери молятся об исцеление от болезней, разрешении конфликтов, защите от недоброжелателей, завистников и преступников, внутренней гармонии и помощи в работах по восстановлению после различных бедствий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 декабря начинается празднование Хануки – еврейского Праздника огней, который является символом духа и победы света над тьмой.