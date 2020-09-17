Праздник иконы Божьей Матери "Неопалимая Купина": что категорически нельзя делать в этот день

В четверг, 17 сентября, православные отмечают праздник иконы "Неопалимая Купина". Это один из прообразов Ветхого завета, указывавших на Божию Матерь, – куст, который Моисей видел горевшим, но не сгоравшим в огне. Эта купина знаменовала собой непорочное зачатие Иисуса Христа от Духа Святого Девой Марией.

OBOZREVATEL рассказывает, в чем покровительствует икона, какие традиции праздника, приметы, а также как молиться и что нельзя делать в этот день.

Икона "Неопалимая Купина": история праздника

Неопалимая Купина – горящий терновый куст, в образе которого Бог явился Моисею возле горы Синай. Он повелел ему вывести народ Израиля из Египта.

В христианской вере Неопалимая Купина символизирует Богоматерь и чудо непорочного зачатия. Как горящий куст остался целым и невредимым, так и Богородица сохранила невинность после рождения Иисуса Христа.

Икона "Неопалимая Купина" представляет собой изображение Девы Марии с Иисусом, заключенное в восьмиконечную звезду из двух четырехугольников: зеленого (естественный цвет Купины) и красного (цвет охватившего ее пламени). Икона известна с середины 16 века, а праздник в честь нее был установлен в 17 столетии.

Икона Божьей Матери "Неопалимая Купина" из Соловецкого монастыря, конец XVI века Фото: Wikipedia

Традиции праздника

Икона "Неопалимая купина" считается защитницей от пожара, молнии и поджога, а также защитницей душ от геенны огненной. Верующие в молитвах просят Богородицу помочь совладать со страстями и выжечь их грехи.

Также читают молитву от пожара и молнии. У наших предков существовал обычай при пожаре обходить с образом горящий дом.

В это время женщины начинали выкапывать лук, а мужчины обходили сеновалы и протыкали их вилами – чтобы прогнать духов болезни скота. Также вилами протыкали сухой мох, если строили дом.

Приметы на 17 сентября

Много шелухи на луке – к холодной зиме.

Много рябины – зима будет морозной.

Если дождь начался утром – долго он не продлится.

Мыши, бегущие по полу, кукушка, летящая по деревне и заяц, бегущий по селению, предвещают пожар.

Икона "Неопалимая купина" считается защитницей от пожара, молнии и поджога, а также защитницей душ от геенны огненной. В ее праздник нельзя пренебрежительно относиться к огню Фото: Pixabay

Что нельзя делать в праздник иконы "Неопалимая Купина"

Пренебрежительно относиться к огню, играть с ним или разжигать костер без надобности.

Ругаться, злиться, сквернословить. Особенно страшным считается выругаться возле костра или свечи. Это не только оскверняет огонь, но и оскорбляет Божью Матерь.

Возгорание лучше тушить не водой, а молоком. Если нужно потушить свечу, не плюйте на нее, а погасите руками или задуйте.

Считалось, что пожарную бочку нельзя держать в полной исправности; говорили, что быть готовым к пожару – бога искушать.

Живущие в доме кошки и собаки, по поверью, спасают от внезапного пожара. Поэтому в этот день особенно нельзя грубо обращаться с питомцами.

Молитва перед иконой Божией Матери "Неопалимая Купина"

О Пресвятая и Преблагословенная Мати Сладчайшаго Господа нашего Иисуса Христа! Припадаем и покланяемся Тебе пред святою и пречестною иконою Твоею, еюже дивная и преславная чудеса содеваеши, от огненнаго запаления и молниеноснаго грома жилища наша спасаеши, недужныя исцеляеши и всяко благое прошение наше во благо исполняеши. Смиренно молим Тя, всесильная рода нашего Заступнице, сподоби ны немощныя и грешныя, Твоего Матерняго участия и благопопечения. Спаси и сохрани, Владычице, под кровом милости Твоей Церковь святую, обитель сию, всю страну нашу православную и вся ны, припадающия к Тебе с верою и любовию и умиленно просящия со слезами Твоего заступления. Ей, Госпоже все¬милостивая, умилосердися на нас, обуреваемых грехами многими и не имущих дерзновения ко Христу Господу просити Его о помиловании и прощении: но Тебе предлагаем к Нему на умоление, Матерь Его по плоти: Ты же, Всеблагая, простри к Нему богоприимнеи руце Твои и предстательствуй за нас пред благостию Его, просящи нам прощения прегрешений наших, благочестнаго мирнаго жития, благия христианския кончины и добраго ответа на Страшном Суде Его. В час же грознаго посещения Божия, егда огнем возгорятся домы наши или молниеносным громом устрашаеми будем, яви нам милостивное Твое заступление и державное вспоможение: да, спасаеми всесильными Твоими ко Господу молитвами, временнаго наказания Божия зде избегнем и вечное блаженство райское тамо унаследуем, и со всеми святыми воспоем пречестное и великолепое имя покланяемыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое велие к нам милосердие, во веки веков. Аминь.

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