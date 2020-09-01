Праздник Донской иконы Божией Матери: как молиться и что нельзя делать 1 сентября

Во вторник, 1 сентября, в православии почитается чудотворная Донская икона Божией Матери – одна из самых значимых для верующих, наряду с Владимирской и Казанской иконами Божьей Матери.

OBOZREVATEL предлагает узнать историю этого знаменитого образа, а также о том, как стоит молиться перед ним.

Донская икона Божией Матери: история

Донская икона Божией Матери является двусторонней: на ее обороте изображено Успение Пресвятой Богородицы. Время написания образа датируют 1380-1395 годами.

По церковному преданию, икона была у российского войска, помогая ему в Куликовской битве 1380 года, а после победы был подарена князю Дмитрию Донскому казаками из города Сиротина.

Донская икона Божией Матери была написана между 1380-1395 годами. Фото: Wikipedia

Донская икона славится как чудотворная и почитается защитницей от иноземцев и иноверных врагов. В благодарность Богородице за милость, явленную через святыню, в 1592 году был основан Донской монастырь и установлено празднование в ее честь 1 сентября.

В настоящее время образ хранится в Третьяковской галерее, однако каждый год в праздник икону перевозят и выставляют в Донском монастыре для праздничного богослужения.

Молитва Донской иконе Божией Матери

О Пресвятая Владычице, Дево Богородице, Заступнице наша благая и скорая! Воспеваем Ти вси благодарственная за чудная дела Твоя. Песнословим от лет древних неотъемлемое заступление Твое стране нашей, чудотворным образом Твоим Донским всегда являемое: в бегство обращаются полцы чуждих, гради и веси невредими сохраняются, людие же от лютыя смерти избавляются. Осушаются очи слезящеи, умолкают стенания верных, плач в радость общую претворяется. Буди и нам, Пречистая Богородице, утешение в бедствиих, возрождение надежды, образ мужества, источник милости и в скорбных обстояниих неистощимое терпение нам даруй. Подаждь коемуждо по прошению и нужде его: младенцы воспитай, юныя уцеломудри и страху Божию научи, унывающия ободри и немощную старость поддержи. Посети в болезнех и печалех сущия, злая сердца умягчи, братолюбие укрепи, мира и любве всех нас исполни. Примири, Благосердая Мати, враждующия и оправдай оклеветанныя. Истреби пороки, да не восходят греси наши пред Судиею всяческих, да не постигнет нас праведный гнев Божий. Твоими молитвами, всемощным Твоим покровом огради нас от нашествий вражиих, от глада, губительства, огня, меча и всякаго иного злострадания. Уповаем молитвами Твоими получити от Всевышняго Бога грехов прощение и изглаждение и с Богом примирение. Умоли стяжати нам Царствие Небесное и по скончании жизни нашея одесную Престола Божия стати, идеже Ты, о Всепетая Дево, Святей Троице в вечней славе предстоиши. Удостой и нас с лики Ангелов и святых тамо восхвалити Пречестное Имя Сына Твоего, со Безначальным Его Отцем и Всесвятым и Благим и Животворящим Его Духом, во веки веков. Аминь.

Что нельзя делать 1 сентября

Завидовать, злиться, ругаться.

По народной примете, – чинить одежду и обувь перед поездкой, чтобы не спугнуть удачу.

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