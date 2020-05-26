Православный календарь на июнь 2020: церковные праздники

Православные верующие в июне 2020 года отмечают несколько церковных праздников, в их числе – один из самых важных в христианстве – День Святой Троицы, который в 2020 году приходится на 7 июня.

Также 15 июня начинается многодневный Петров пост, который продлится до 11 июля. Специально для своих читателей OBOZREVATEL расскажет, память каких святых почитает церковь в июне, какие еще праздники отмечаются, а также в какие дни нужно соблюдать пост.

Православные праздники в июне 2020

Православные праздники в июне 2020 года

1 июня 2020 года, понедельник

Благоверного великого князя Димитрия Донского.

3 июня 2020 года, среда

Равноапостольных царя Константина и его матери царицы Елены.

5 июня 2020 года, пятница

Отдание праздника Вознесения Господня.

6 июня 2020 года, суббота

Троицкая родительская суббота.

7 июня 2020 года, воскресенье

День Святой Троицы. Пятидесятница.

Третье обретение глaвы Предтечи и Крестителя Госпoдня Иоанна.

Православный календарь на июнь 2020 года vedmochka.net

8 июня 2020 года, понедельник

День Святого Духа (Духов день).

8 июня – 14 июня 2020 года – Троицкая седмица.

11 июня 2020 года, четверг

Иконы Божией Матери "Споручница Грешных".

13 июня 2020 года, суббота

Отдание праздника Пятидесятницы.

14 июня 2020 года, воскресенье

Собор Всех святых.

15 июня 2020 года, понедельник

Киево-Братской иконы Божией Матери.

23 июня 2020 года, вторник

Собор Рязанских святых.

24 июня 2020 года, среда

Иконы Божией Матери "Достойно Есть".

Церковные посты в июне 2020 года

Многодневный пост в июне 2020 – Петров пост, или Апостольский пост. Продлится в период с 15 июня по 11 июля 2020 года. Этот пост относят к разряду не слишком строгих.

Однодневные посты в июне – 3 июня, 5 июня.

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