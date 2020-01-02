Главная Новости
2 января • обновлено в 15:10
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Праздники

Православное Рождество Христово: что категорически нельзя делать 7 января

584
Читать материал на украинском

Православные верующие 7 января отмечают один из главных христианских праздников – Рождество Христово.

Этот день считается днем рождения Иисуса Христа в Вифлееме от Девы Марии. К празднику OBOZREVATEL рассказывает об истории, традициях этого дня, а также о том, что категорически нельзя делать в Рождество 7 января.

Православное Рождество Христово: что категорически нельзя делать 7 января

hochu.ua

Православное Рождество: история праздника

По Евангелию, Дева Мария и ее муж Иосиф пришли в Вифлеем, чтобы принять участие в переписи населения. Остановиться им было негде, поэтому они ночевали в пещере, где пастухи и их скот прятались от непогоды. Здесь и родился Иисус, а ясли стали для него колыбелью.

Новости
Появился точный прогноз погоды на Рождество в Украине

В этот момент от Вифлеемской звезды стало исходить яркое сияние, которое и известило мир о рождении Спасителя. Волхвы, которые шли на свет яркой звезды, принесли свои дары Сыну Божьему – ладан, золото и смирну – отсюда берет свое начало традиция дарить подарки на Рождество.

Православное Рождество Христово: что категорически нельзя делать 7 января

pixabay.com

Рождество 2020: традиции

По традиции, в Рождество после праздничной службы в храме за столом собирается вся семья, а вместо приветствия говорят: "Христос Рождается! Славим Его!". Во время этой трапезы разговляются, поскольку 7 января заканчивается Рождественский пост и хозяйки к этому дню уже готовят блюда из мяса.

Главным блюдом в Рождество считается кутья – каша из пшеницы или риса, в которую добавляют мед, изюм, мак, орехи и сухофрукты. Также на столе обязательно должен присутствовать компот из сухофруктов – узвар.

Православное Рождество Христово: что категорически нельзя делать 7 января

pixabay.com

Рождество празднуется 12 дней, до Крещения Господня 19 января. Этот период называется Святки. В эти дни приветствовать друг друга принято словами: "Христос родился!" – "Славим Его!"

Кроме того, в Рождество существует традиция колядовать, а колядующих одаривать деньгами и сладостями. В каждом доме к празднику выпекали пироги, пряники, колядки – изделия из ржаного пресного теста с начинкой, которыми угощали колядников.

Православное Рождество Христово: что категорически нельзя делать 7 января

pixabay.com

Новости
"Сбросили все московское": в Украине впервые отметили Рождество по новому стилю

Рождество Христово 2020: что нельзя делать 7 января

– В Рождество нельзя надевать старую одежду.

– Категорически запрещается работать: женщинам нельзя стирать, убирать, шить, выносить мусор из дома, а мужчинам – ходить на охоту или рыбалку.

– Нельзя гадать на Рождество. Для этого отводится специальное время с 12-го дня Святок до Крещения.

Православное Рождество Христово: что категорически нельзя делать 7 января

pixabay.com

– В Рождество, как и в другие праздники, категорически нельзя ругаться, сквернословить, особенно за столом.

– Считается, что в Рождество на елке должна быть именно звезда, а не другое украшение, ведь это символ Вифлеемской звезды, которая возвестила о рождении Иисуса.

– На праздничном столе ни одно из блюд не должно остаться нетронутым.

– Один из главных запретов: нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Православное Рождество Христово: что категорически нельзя делать 7 января

pixabay.com

Новости
Кроме Рождества: в ПЦУ рассказали, какие еще праздники могут перенести

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Международном центре подготовки подразделений Национальной гвардии записали кавер-версию на украинскую песню "Щедрик".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Рождественский пост" на OBOZREVATEL.

Автор
Алина Мельник
Темы
Рождественский пост Рождество Праздники
Место
Украина
Теги
традиции праздник религия церковь
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги