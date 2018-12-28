Поздравления с Новым Годом 2019: яркие стихи и открытки

Совсем скоро практически во всем мире будут отмечать Новый год. Кто-то отправится на шумные вечеринки, а кто-то, наоборот, встретит праздник в кругу семьи. 2019 - это год Желтой Земляной Свиньи, а значит именно это животное будет покровителем следующих 365 дней.

OBOZREVATEL предлагает читателю яркие и оригинальные поздравления с Новым годом.

Пронедра

Год Собаки со всеми прощается,

Скоро сменит его Новый год.

Пусть все лучшее не прекращается,

Пусть плохое навечно уйдет.

Пусть здоровьем и счастьем жизнь полнится,

И успехи пусть множит свои.

Год Свиньи пусть надолго запомнится

Как год веры, надежды, любви!

Все здорово

Знаю я, что в Новый год

Волшебство произойдет!

Сбудутся желания,

Свершаться ожидания.

Пусть случится с Вами чудо,

Просто так, из неоткуда,

Мешок денег упадет

И достаток в жизнь войдет.

Будьте же оптимистичны,

С настроением отличным!

Пусть вокруг царит добро,

А в душе будет светло.

Мира Вам и радости,

Сытости и благости.

Ну а свинка в этот год,

Всем удачу принесет!

New-year-party.ru

Пусть в год свиньи случится чудо,

И беды стороною обойдут.

Пусть 2019 счастливым будет,

Ведь праздник — время волшебства!

Здоровья Вам, друзьям, и близким

И больше ярких, интересных дней.

Оставьте печали в прошлом:

Живите ярче, веселей.

Вам помыслов лишь самых чистых,

И легких жизненных дорог.

Пусть каждое мгновенье жизни

Вам приносит только прок!

school-taganka.info

Свинка к нам пришла царить,

Целый год теперь она

Будет счастье нам дарить,

Наслаждайтесь им сполна!

Пусть любовь живет в сердцах,

Будет с вами пусть успех,

Чтобы все, что есть в мечтах,

Исполнялось без помех!

Дружной будет пусть семья,

Пусть во всем царит порядок!

Пусть "нахрюкает" Свинья

Много денег и достаток!