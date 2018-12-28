Поздравления с Новым Годом 2019: яркие стихи и открытки

Совсем скоро практически во всем мире будут отмечать Новый год. Кто-то отправится на шумные вечеринки, а кто-то, наоборот, встретит праздник в кругу семьи. 2019 - это год Желтой Земляной Свиньи, а значит именно это животное будет покровителем следующих 365 дней.
OBOZREVATEL предлагает читателю яркие и оригинальные поздравления с Новым годом.
Пронедра
Год Собаки со всеми прощается,
Скоро сменит его Новый год.
Пусть все лучшее не прекращается,
Пусть плохое навечно уйдет.
Пусть здоровьем и счастьем жизнь полнится,
И успехи пусть множит свои.
Год Свиньи пусть надолго запомнится
Как год веры, надежды, любви!
Все здорово
Знаю я, что в Новый год
Волшебство произойдет!
Сбудутся желания,
Свершаться ожидания.
Пусть случится с Вами чудо,
Просто так, из неоткуда,
Мешок денег упадет
И достаток в жизнь войдет.
Будьте же оптимистичны,
С настроением отличным!
Пусть вокруг царит добро,
А в душе будет светло.
Мира Вам и радости,
Сытости и благости.
Ну а свинка в этот год,
Всем удачу принесет!
New-year-party.ru
Пусть в год свиньи случится чудо,
И беды стороною обойдут.
Пусть 2019 счастливым будет,
Ведь праздник — время волшебства!
Здоровья Вам, друзьям, и близким
И больше ярких, интересных дней.
Оставьте печали в прошлом:
Живите ярче, веселей.
Вам помыслов лишь самых чистых,
И легких жизненных дорог.
Пусть каждое мгновенье жизни
Вам приносит только прок!
school-taganka.info
Свинка к нам пришла царить,
Целый год теперь она
Будет счастье нам дарить,
Наслаждайтесь им сполна!
Пусть любовь живет в сердцах,
Будет с вами пусть успех,
Чтобы все, что есть в мечтах,
Исполнялось без помех!
Дружной будет пусть семья,
Пусть во всем царит порядок!
Пусть "нахрюкает" Свинья
Много денег и достаток!
Все здоровоо